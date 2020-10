L’Alligatore è una serie TV tratta dai romanzi di Massimo Carlotto. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’anomalo detective privato Marco Buratti, meglio conosciuto con il soprannome di Alligatore, è probabilmente il più celebre personaggio nato dalla penna di Massimo Carlotto. Proprio questo personaggio, protagonista di diversi romanzi dello scrittore padovano, lo possiamo vedere anche in televisione: su Rai 2 arriva infatti la serie TV L’Alligatore. E’ questa una delle grandi novità del 2020 del secondo canale Rai. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa serie TV.

L’Alligatore: la trama e il cast della serie TV

Marco Buratti è un ex cantante, conosciuto come l’Alligatore, che ha trascorso gli ultimi sette anni della sua vita in carcere, seppur ingiustamente.

Dopo essere uscito di prigione cerca di riprendersi la vita di prima, a cominciare dal suo vecchio amore Greta, allo stesso tempo inizia a indagare per conto proprio, aiutato da alcuni amici (l’ex compagno di cella Beniamino e il giornalista Max) sui fatti che hanno portato in carcere un altro suo amico, conosciuto proprio in prigione: Alberto Magagnin.

A interpretare il ruolo del protagonista de L’Alligatore, Marco Buratti, è Matteo Martari, che ha già lavorato in divers serie TV di successo come I bastardi di Pizzofalcone (nei panni del magistrato Diego Buffardi) e ne I Medici (dove ha interpretato Francesco de’ Pazzi).

Nel cast della serie TV troviamo anche Thomas Trabacchi, Gianluca Gobbi, Valeria Solarino, Eleonora Giovanardi, Fausto Sciarappa, Andrea Gherpelli e Cristian Stelluti.

L’Alligatore su Rai 2: quando esce

La serie TV L’Alligatore, come detto in precedenza, sarà trasmessa da Rai 2. Per vedere sul piccolo schermo i primi episodi bisognerà aspettare mercoledì 25 novembre, da mercoledì 18 novembre (una settimana prima) tutte le puntate saranno però disponibili in anteprima sulla piattaforma RaiPlay.

Fonte foto: https://www.facebook.com/RaiUfficioStampa/