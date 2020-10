Silenziare le chat WhatsApp di gruppi e contatti per sempre: la grande novità presente nell’ultima versione beta dell’applicazione di messaggistica.

Che fastidio le notifiche infinite di WhatsApp! Se anche tu non sopporti gli interminabili tintinnii dell’app di messaggistica, specialmente quando fai parte di molti gruppi, finalmente arriva dagli sviluppatori una grande novità: potremo presto zittire per sempre le chat più insistenti, sia quelle singole sia quelle di gruppo! Si tratta, nel suo piccolo, di una vera rivoluzione: finora infatti era stato possibile zittire le notifice solo per un tempo limitato, otto ore, una settimana o un anno. Scopriamo insieme come funziona nel dettaglio questa novità!

Come zittire chat WhatsApp

La rivoluzione non è ancora arrivata, ma sembra essere iniziata. Stando alle informazioni diffuse da WABetaInfo, sarebbe in arrivo la possibilità di disattivare per sempre le notifiche di una chat. La novità è già disponibile, in grande anteprima, per gli utenti che stanno utilizzando le versioni beta 2.20.201.9 e 2.20.201.10. Per quanto riguarda gli utenti comuni, al momento è ancora disponibile solo la versione 2.20.102, quindi per poter avere questa novità bisognerà aspettare ancora un po’.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Ma come si farà a silenziare i gruppi? Semplicemente andando su una chat, cliccando su impostazioni e selezionando la voce ‘Disattiva chat‘: a quel punto appariranno tre opzioni, ovvero 8 ore, una settimana e sempre. Sta a noi scegliere per quanto tempo silenziare la conversazione in questione. Una novità molto importante che potrebbe essere accompagnata nei prossimi aggiornamenti anche da altri importanti cambiamenti per l’app ‘verde’, magari ad esempio la possibilità di avere i messaggi automatici.

WhatsApp si integra a Facebook

E intanto su un altro fronte qualcosa si sta muovendo. Le chat di Facebook, Instagram e WhatsApp stanno iniziando a integrarsi. Una fusione che avverrà con calma, ma servirà a rendere possibile chiacchierare senza soluzione di continuità tra le varie applicazioni del gruppo di Menlo Park.

