Dove e come si acquistano i biglietti della Partita del Cuore Romagna 2023? Ecco le modalità e i prezzi per i diversi settori.

Tutto pronto per la Partita del Cuore Romagna 2023. La Nazionale Cantanti si sfiderà con il Golden Team, per una grande serata che va a coniugare sport e solidarietà. Vediamo come e dove acquistare i biglietti e i relativi prezzi, nonché le modalità per assistere al match in diretta televisiva.

Biglietti Partita del Cuore Romagna 2023: come e dove acquistarli

Giovedì 20 luglio 2023, presso lo Stadio Romeo Neri di Rimini, va in scena la Partita del Cuore per la Romagna. Si tratta della 32esima edizione della competizione sportiva di beneficenza e quest’anno i proventi andranno a sostenere alcune realtà romagnole, gravemente colpite dalla disastrosa alluvione dello scorso maggio. Il match, che vede la Nazionale Cantanti guidata da Enrico Ruggeri scontrarsi con il Golden Team per la Romagna allenato da Arrigo Sacchi con il supporto tecnico di Ciccio Graziani, si disputerà alle ore 21:15. La serata, che coniuga lo sport con la solidarietà, sarà presentata da Veronica Gentili, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi. I biglietti per assistere alla Partita del Cuore per la Romagna 2023 si possono acquistare sul sito di Vivaticket. Di seguito, i prezzi:

Distinti da 1 a 5: € 13,65

Curva est da 1 a 3: € 8,40

Tribuna laterale est late: € 16,80

Tribuna centrale est: € 22,05

Tribuna centrale ovest: € 22,05

Tribuna laterale ovest lato: € 16,80.

I biglietti si possono acquistare anche in tutte le tabaccherie di Rimini, mentre nei giorni del 19 e del 20 luglio saranno aperte anche le biglietterie dello Stadio Romeo Neri.

Come vedere la Partita del Cuore Romagna 2023 in televisione

Quanti non hanno la possibilità di accedere allo stadio, potranno vedere la Partita del Cuore Romagna 2023 in televisione. Il match va in onda in diretta su Italia1, a partire dalle 21:15, con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Massimo Callegari. La competizione sportiva sarà suddivisa in quattro tempi da 20 minuti ognuno.