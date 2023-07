Kim Kardashian ha messo in vendita la sua magnifica villa di Londra: ecco come è fatta e quanti soldi sono necessari per l’acquisto.

Quanti sognano di avere una casa in perfetto stile americano, ma situata a Londra saranno ben contenti di sapere che la villa di Kim Kardashian è stata messa in vendita. La dimora vanta ogni tipo di comfort, perfino un centro benessere con tanto di piscina e bagno turco. Vediamo com’è fatta e qual è il prezzo richiesto per diventarne proprietari.

Kim Kardashian, in vendita la sua villa di Londra

Kim Kardashian ha deciso di mettere in vendita la sua villa di Londra. La dimora, di ben 737 mq, si trova ad Hampstead, quartiere a nord della città, ed è composta da cinque piani. Costruita nel 2016, è stata progettata dall’architetto italiano Claudio Silvestrin, considerato il maestro del minimalismo contemporaneo. Simile alle abitazioni di Los Angeles, dettaglio che dimostra il grande amore della modella per la sua terra natale, vanta ogni tipo di comfort possibile e immaginabile.

I 737 mq comprendono stanze eleganti e spaziose, tutte dotate di balcone/terrazza con balaustra in vetro, una sala cinema, un centro benessere con piscina, una palestra e un giardino superiore e uno inferiore. Ovviamente, la Spa comprende anche una sauna, un bagno turco e un ambiente per i trattamenti di bellezza. La villa di Kim Kardashian dispone di un garage per due auto, collegato alla casa da un ascensore interno.

Quanto costa la casa di Kim Kardashian?

La villa di Kim Kardashian è meravigliosa. Pensate che la camera padronale occupa un intero piano dell’abitazione. La stanza da letto vanta sia un balcone che una terrazza separati dal resto, una cabina armadio e un bagno privato con una vasca scultorea. All’ultimo piano, invece, si trova una suite per gli ospiti, anch’essa dotata di ogni comfort. Quanti sognano di diventare proprietari della dimora devono sborsare ben 17.250.000 sterline. La casa è in vendita presso Beauchamp Estates (St John’s Wood).