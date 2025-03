Omar Pedrini in coma farmacologico per quattro giorni dopo un’operazione al cuore. Il racconto del cantautore.

Il noto cantautore Omar Pedrini negli ultimi giorni ha subito un delicato intervento al cuore per via di un problema cardiaco che lo affliggeva. Ma i fan non si aspettavano che il rocker bresciano sarebbe rimasto in coma farmacologico per ben quattro giorni. A raccontarlo è stato lo stesso Omar che ha rivelato tutti i dettagli sui suoi canali social. Scopriamo che cosa è successo e come sta oggi.

Il racconto del rocker: “Pensavo di svegliarmi il 19 marzo, ma erano già passati quattro giorni”

Il cantautore, che lotta da anni con problemi cardiaci, si era sottoposto a un intervento il 19 marzo, ma una complicazione ha portato i medici a mantenerlo in coma farmacologico per quattro giorni.

“Mi sono svegliato convinto di ricevere i pensierini dei miei figli per la festa del papà, ma era già passata. Ho chiesto lumi sui giorni persi, perfino sul risultato dell’Italia” ha raccontato Pedrini sui social, pubblicando alcune foto dalla stanza d’ospedale.

Pedrini ha annunciato che il giorno del suo post coincideva con la sua dimissione dall’ospedale. “Ora mi aspetta solo la riabilitazione per rimettermi presto in forma” ha spiegato il rocker, aggiungendo con il suo solito umorismo: “Potete chiamarmi Comar“.

Una lunga battaglia contro i problemi cardiaci

L’ex leader dei Timoria non è nuovo a problemi di salute. Già nel 2004 e nel 2014 era stato sottoposto a interventi per patologie cardiache, mentre nel 2021 aveva subito un’altra operazione per un aneurisma aortico.

Nel 2023, nel suo monologo a “Le Iene”, aveva raccontato di essere “Sopravvissuto a 35 anni di rock and roll e a sette operazioni cardiovascolari“. Nell’autunno del 2024 aveva rivelato che avrebbe dovuto rallentare la sua attività artistica su consiglio dei medici, proprio per la necessità di prendersi cura della propria salute.