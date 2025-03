Samuele Bersani torna sul palco dopo un periodo di stop, e rivela: “Ho avuto un tumore al polmone, ora sono guarito”.

Samuele Bersani è tornato e ha scelto il palco per raccontare un momento difficile della sua vita. Durante il suo concerto a Milano, il cantautore ha rivelato di aver avuto un tumore al polmone al primo stadio, rivelando finalmente il motivo dell’annullamento del suo tour lo scorso autunno.

Ma scopriamo tutti i dettagli del suo annuncio che ha scosso i fan del cantautore e come sta oggi.

Un ritorno trionfale sul palco

Samuele Bersani è finalmente tornato sul palco, come mostra anche sui social, e ha scelto di sfruttare l’occasione di un suo concerto per rompere il silenzio sulla sua pausa dalla musica.

Proprio sul palco ha rivelato: “Ho avuto un tumore ai polmoni al primo stadio. Primo stadio vuol dire che ci sono arrivati in tempo, primo stadio vuol dire che per fortuna non ho dovuto fare né chemio né radio, però mi sono dovuto far togliere un lobo, un pezzettino di polmone, che per il mio mestiere non è che sia proprio il massimo“.

Il cantautore ha anche voluto incoraggiare i suoi fan: “La lezione che ho imparato, e che voglio tramettere, è che si può fare tutto, ma bisogna andare senza avere la paura di quello che può succedere. Perché poi siamo molto più forti di quello che crediamo“.

La scoperta del tumore è avvenuta quasi per caso, anche grazie all’amico Luca Carboni, che aveva vissuto una situazione simile. Bersani ha raccontato di essersi sottoposto a una TAC su consiglio di un medico, scoprendo così la malattia in fase precoce.

Samuele Bersani non si ferma

Nonostante la difficile esperienza, Samuele Bersani è tornato a esibirsi con energia e passione. Durante il concerto, ha presentato il suo album live Samuele Bersani & Orchestra, e ha proposto nuovi arrangiamenti sinfonici dei suoi brani più celebri.

Dopo il successo del concerto milanese, Samuele Bersani ha annunciato una nuova data estiva alle Terme di Caracalla, il 7 giugno. L’evento vedrà il cantautore accompagnato dalla sua band e dall’Ensemble Symphony Orchestra.