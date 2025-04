Dopo la finale del Grande Fratello, spuntano retroscena su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Scopri di più.

Il Grande Fratello è appena finito ma i colpi di scena continuano a mettere il reality al centro dell’attenzione, anche dopo la finale. Secondo un’indiscrezione rivelata dalla giornalista Grazia Sambruna, Shaila Gatta avrebbe schiaffeggiato Lorenzo Spolverato dopo la puntata conclusiva, in cui lo ha lasciato in diretta. Questo presunto retroscena ha scatenato il dibattito sui social e tra i fan della coppia, conosciuta come “Shailenzo“. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

La fine della storia tra Shaila e Lorenzo in diretta TV

Durante la finale, Shaila Gatta ha ufficialmente messo fine alla sua relazione con Lorenzo Spolverato, lasciandolo in diretta televisiva. Un momento che ha gelato i telespettatori e i fan della coppia, che speravano in un lieto fine. Tuttavia, sembra che la tensione tra i due non si sia fermata lì.

Questa mattina, Grazia Sambruna ha riportato su X un retroscena inedito: “Mi confermano def: dopo la puntata Shaila avrebbe DAVVERO mollato uno schiaffo a Lorenzo Spolverato“.

Mi confermano.def: dopo la puntata Shaila avrebbe DAVVERO mollato schiaffo a Lorenzo Spolverato 👋#GrandeFratello — GraceSomehow (@LaSambruna) April 1, 2025

Se questa voce fosse confermata, il post-finale del Grande Fratello si rivelerebbe ancora più movimentato del reality stesso.

Nessuna conferma dai diretti interessati

Al momento, né Shaila Gatta né Lorenzo Spolverato hanno rilasciato dichiarazioni in merito a questa indiscrezione.

Ma c’è stato anche chi ha smentito la rivelazione. Infatti, Alessandro Rosica, noto anche come L’Investigatore Social, ha commentato la notizia dichiarando: “Falso. Non l’ha più voluto vedere“. Ma quale sarà la verità? Com’è finita realmente tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato dopo l’avventura al Grande Fratello?

Resta da vedere se i protagonisti di questa vicenda decideranno di intervenire per chiarire la situazione. Intanto, il gossip sul Grande Fratello continua a infiammare il web.