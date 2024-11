La gravidanza di Jacqueline Di Giacomo è ormai agli sgoccioli: manca sempre meno al parto. Arriva il sostengo della madre di Ultimo.

Jacqueline Luna Di Giacomo, figlia della famosa ballerina Heather Parisi, si trova a New York ed è ormai pronta al tanto atteso parto. Qui è supportata dalla madre del compagno Ultimo, Anna Sanseverino. La ragazza, al nono mese di gravidanza, si è trasferita momentaneamente negli Stati Uniti insieme al cantante per affrontare gli ultimi momenti prima di accogliere il nuovo arrivato.

Nonostante l’assenza di sua madre Heather, Jacqueline riceve tutto l’affetto di Sanseverino, che si mostra sempre più vicina alla futura nuora.

Jacqueline Di Giacomo: il supporto della suocera

Anna Sanseverino, madre di Ultimo, ha instaurato un legame profondo con Jacqueline, che considera come una figlia.

La donna ha raggiunto la coppia negli Stati Uniti per sostenere Jacqueline nel periodo più delicato della gravidanza.

Negli ultimi tempo, Sanseverino aveva condiviso sui social un messaggio emozionante in cui racconta quanto Jacqueline abbia colorato la sua vita, definendola “La figlia che mi mancava“.

Qui il dolce post della mamma di Ultimo dopo l’annuncio della gravidanza.

Ma mentre la mamma di Ultimo raggiunge i due futuri genitori negli States, la madre di Jacqueline non si è ancora fatta vedere.

Heather Parisi: assente nella vita di Jacqueline

Nonostante la gioia di diventare nonna, Heather Parisi non sembra aver mostrato una presenza significativa accanto alla figlia in questo momento.

Durante una recente intervista, la Parisi ha dichiarato di essere felice per la nascita del nipote, e ha espresso il desiderio di essere chiamata affettuosamente “nana Crilù“.

Tuttavia, la distanza fisica e il rapporto complicato con Jacqueline sembrano indicare un’assenza reale dalla vita della giovane madre.

Se Heather Parisi resta distante, il padre di Jacqueline, Giovanni Di Giacomo, si dimostra un supporto stabile per la figlia, sebbene sia rimasto a Roma per il suo lavoro come ortopedico.

Resta, ancora, il mistero di come cambieranno le cose tra Jacqueline e la madre Heather una volta che sarà nato il bambino. Non ci resta che attendere per scoprirlo.