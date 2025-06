La dura ammissione dell’ex ballerina della scuola di Amici, Rosa Di Grazia, che ha parlato di un periodo molto difficile della sua vita.

Si sta parlando già della prossima edizione di Amici con i rumors su chi potrebbe fare il professore. Intanto, però, le recenti parole di una ex allieva della scuola di Canale 5 stanno facendo il giro dei media. In particolare quelle di Rosa Di Grazia, ex ballerina, che ha spiegato di aver vissuto un periodo molto difficile dopo la partecipazione al talent.

Rosa Di Grazia e l’esperienza ad Amici

Intervistata al podcast BerAlive, l’ex allieva della scuola di Amici, Rosa Di Grazia, ha raccontato la sua esperienza nel talent e anche alcune problematiche avute subito dopo. La ragazza, infatti, esattamente come tutti i suoi compagni dell’epoca, aveva dovuto fare i conti con l’annata in piena emerganza pandemica per il Covid.

“Eravamo consapevoli di cosa stesse succedendo”, ha spiegato la danzatrice. “Potevamo avere contatti solo tra di noi in casetta. Avevamo il pubblico con le mascherine, li guardavamo solo negli occhi”, ha aggiunto ancora la giovane. “Sono rimasta in contatto quasi con tutti. Ognuno prende la sua strada, ti catapulti nella vita reale. Se capita occasione di incontrarci c’è sempre tanto affetto”.

La depressione dopo il talent

Subito dopo il talent, però, ecco il momento di grande difficoltà: “Uscita da Amici ero spaesata, in pieno Covid. Mi sentivo in una bolla. Sono entrata lì dentro così come sono, sono uscita senza essermi creata il ‘personaggio’. Amici è un’esperienza molto forte che ti forma, sei catapultato in una bolla e ti ritrovi subito dopo in un’altra bolla. Ho vissuto un periodo di depressione, sono stata male”, ha ammesso la Di Grazia al podcast.

Dopo Amici la giovane è stata male ma per fortuna è riuscita a riprendersi: “Non è stata l’esperienza a farmi del male, devo solo dirle grazie, però tutto l’insieme, più le questioni amorose, mi hanno fatto cadere in down. Ci è voluto un pochino, i miei genitori sanno di cosa parlo. Sono stata male, poi ho reagito”.