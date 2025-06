“Mi piacciono boni e giovani”: Paola Barale non si trattiene

Confessione piccante sotto l’aspetto intimo e privato per Paola Barale che con la solita ironia e sincerità ha parlato al podcast di Giulia Salemi.

Alcuni mesi fa aveva fatto piangere i suoi fan raccontando del terribile lutto subito, adesso Paola Barale ha deciso di cambiare decisamente mood e come ospite nel podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, ha dato il meglio di sé svelando alcuni aneddoti davvero curiosi e anche molto piccanti dal punto di vista personale e privato.

Paola Barale nel podcast di Giulia Salemi

Tra i vari ospiti intervenuti nel seguitissimo podcast di Giulia Salemi, ‘Non lo faccio per moda’, è stato il turno di Paola Barale che con la solita simpatia ha affrontato tantissimi temi dando spunti molto divertenti. La donna ha spiegato di sentirsi una “ex showgirl in pensione” e anche di aver sempre pensato di voler diventare una professoressa di ginnastica.

Passando la capitolo relazioni, poi, la donna ha aggiunto: “Nelle mie relazioni ho sempre dovuto fare un passo indietro, non mi sono mai proposta come la Barale, non mi piace apparire”. Tra i vari passaggi, la famosa conduttrice ha anche confermato di aver guadagnato cifre molto importanti per aver fatto la sosia di Madonna ad inizio carriera (si parla addirittura di 1 milione di vecchie lire).

La confessione piccanti sugli uomini

Spostando l’attenzione alle relazioni, la Barale ha spiegato con grande ironia di essere alla ricerca di un uomo “non narcisista” e “non tirchio”. Poi, con grande ironia, ecco anche la confessione hot: “Io mi sono sempre divertita con gli uomini, ma dovrei iniziare a cambiare testa perché mi piacciono boni e giovani perché ti danno un altro entusiasmo, ma sono diventata un po’ diffidente con i sentimenti. Spero di aprire la porta e trovare un metro e novanta nero, ma questo non succede”, ha detto sorridendo la Barale al podcast.