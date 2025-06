Le lacrime di Sonia Bruganelli: il video inedito pubblicato dalla figlia

Le grandi emozioni di Sonia Bruganelli sotto la lente di ingrandimento. Sui social è spuntata un video inedito pubblicato da sua figlia Adele.

La relazione con Angelo Madonia sembra andare a gonfie vele stando anche al recente gesto diventato di dominio pubblico. Ma Sonia Bruganelli è tornata anche in queste ore protagonista grazie ad un filmato pubblicato su TikTok da sua figlia Adele, avuta con Paolo Bonolis, che ne ha mostrato un lato quasi inedito e ricco di emotività.

Sonia Bruganelli e il video social della figlia Adele

Dando uno sguardo sui social è stato possibile vedere qualcosa di davvero unico e quasi raro: Sonia Bruganelli in lacrime. La nota showgirl, infatti, di solito tende ad apparire dura e rigida, forte e fin troppo, in certi casi, aggressiva. Ora, tutto questo sembra davvero molto lontano. Merito di una clip video mostrata su TikTok da sua figlia Adele.

La ragazza, che la bella Sonia ha avuto dall’ex marito Paolo Bonolis, ha condiviso un filmato molto privato di sua madre e in generale della famiglia, dove la donna ha ceduto all’emozione scoppiando in lacrime.

Le lacrime e la spiegazione

A far capire meglio quanto accaduto in famiglia è stata la stessa Adele che accompagnando il filmato condiviso sul proprio profilo TikTok, ha spiegato: “La più grande dimostrazione d’amore è la mia famiglia che piange al ritorno della mia migliore amica dall’anno all’estero”. A quanto pare, quindi, Sonia, ma anche il resto dei suoi affetti, si sono emozionati al ritorno di una cara amica della Bruganelli in Italia dopo tanto tempo.

Le immagini hanno mostrato Sonia e l’amica abbracciarsi intensamente tanto da lasciarsi andare ad un pianto di felicità immenso. Alcuni utenti sono rimasti molto sorpresi da questo lato rimasto fino ad oggi piuttosto nascosto della Bruganelli e si sono complimentati per la bellezza del momento e della reazione dell’intera famiglia.