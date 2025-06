“Allucinante”: Csaba dalla Zorza racconta il provino a ‘Cortesie per gli ospiti’

La famosa Csaba dalla Zorza ha raccontato al podcast BSMT alcuni retroscena sulla sua carriera e anche sul provino per ‘Cortesie per gli ospiti’.

In passato era stata anche criticata da parte di qualche haters social ma in generale nessuno può resistere al fascino e alla simpatia della mitica Csaba dalla Zorza. Il celebre volto di ‘Cortesie per gli ospiti’ è stato ospite al podcast di Gianluca Gazzoli BSMT durante il quale ha avuto modo di svelare retroscena legati alla trasmissione e in generale anche alla sua carriera.

Csaba dalla Zorza e gli inizi in tv

Durante l’intervista al podcast BSMT, Csaba dalla Zorza ha spiegato in che modo si sia evoluta la sua carriera che l’ha portata a trattare di cucina fino al piccolo schermo dove è, appunto, protagonista della trasmissione ‘Cortesie per gli ospiti’. “La mia idea era scrivere romanzi, ma non avevo molto coraggio di farlo, mi sono detta che se avessi iniziato da un libro di cucina sarebbe stato più semplice. E così è stato”.

Cortesie per gli ospiti – www.donnaglamour.it

Csaba è poi diventata celebre in tv: “Cortesie per gli ospiti è arrivato nel 2018. Io facevo televisione già da dieci anni, ma su canali di cucina”, ha proseguito la donna sempre relativamente ai vari step fatti in carriera.

Il provino con Cortesie per gli ospiti: il racconto

Molto simpatico il racconto sul provino fatto a ‘Cortesie per gli ospiti’ che lei stessa ha definito “allucinante”. Al podcast di Gazzoli, Csaba ha rivelato: “È stato il più allucinante della mia vita”, ha confessato la donna spiegando che le fu chiesto di giudicare, appunto, come fosse apparecchiata una tavola.

“Dissi che la tavola era tutta sbagliata e spiegai come spostare i tovaglioli, i bicchieri da vino, i cucchiaini. Risposi che non avrei mai potuto giudicare una cosa che era sbagliata. Anche all’autrice ribadii la stessa cosa”. A quel punto, secondo il racconto, gli “autori si consultarono tra loro e secondo me devono aver detto ‘vabbè questa è pazza, fateglielo fare come vuole lei'”, ha aggiunto Csaba. Poi sappiamo come è andata a finire…