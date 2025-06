“Non è più tornato”: il retroscena sul divorzio della Bonaccorti

Intervenuta in tv, Enrica Bonaccorti ha raccontato alcuni dettagli sul suo divorzio e cosa accadde con l’ex marito oramai tanti anni fa.

Ha spesso raccontato alcune disavventure vissute in televisione dopo aver annunciato pubblicamente la sua gravidanza. Ora, Enrica Bonaccorti è tornata a parlare in tv, a ‘La Volta Buona’ su Rai1, della sua vita privata ed in particolare del matrimonio finito dopo appena due anni con il suo ex. Nello specifico, la donna ha spiegato quanto accadutole tra bugie e “sparizioni”.

Enrica Bonaccorti e il rapporto con l’ex marito

Ospite di Caterina Balivo a ‘La Volta Buona’, trasmissione del pomeriggio di Rai1, Enrica Bonaccorti ha avuto modo di parlare della sua vita privata. In studio si stava discutendo di matrimonio e di abiti da sposa e così la donna di spettacolo si è concentrata sulle proprie esperienze personali. “Siamo andati a vivere insieme a casa di mia madre perché lui mi aveva mentito”, ha svelato la donna spiegando di essere stata sfrattata dalla casa che pensava appartenesse all’uomo.

“Non mi ha mai mantenuto nessuno. Perché? Perché sono una cretina! Tutte sposate con miliardari e io no…”, ha aggiunto ancora la donna a ‘La Volta Buona‘. E sull’abito da sposa: “Ho buttato il mio vestito da sposa, ho conservato solo la cintura rossa, avevo una giacchetta bianca con dei bottoni dalla stessa trama della cinta”.

Il divorzio

Riguardo la sua relazione e le sue nozze, poi, la Bonaccorti ha svelato: “Ho divorziato dopo 2 anni, lui è uscito e non è più tornato. Mia figlia aveva 11 mesi, di punto in bianco niente. Non era sbagliato lui, eravamo noi sbagliati insieme, io avevo 23 anni e lui 32, era un sognatore, scriveva ma non era pratico. Tanta fantasia… tante bugie”, ha proseguito la donna che ha quindi aperto il suo cuore anche riguardo una situazione non certo troppo felice vissuta in passato.