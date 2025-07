Dopo l’assenza dai palinsesti Rai per la prossima stagione, Alessandro Cattelan sembra essere pronto per l’avventura a Mediaset.

L’addio ufficiale alla Rai è diventata cosa fatta. Adesso per Alessandro Cattelan si potrebbero aprire le porte di una nuova avventura. Dove? A quanto pare presso le reti Mediaset. Ebbene sì. Sembra chiaro che il futuro del giovane presentatore possa ormai essere stato definito al Biscione dove si troverà a condurre nuovamente in seconda serata.

Alessandro Cattelan: l’addio alla Rai e l’approdo in Mediaset

Già da qualche settimana si era vociferato del possibile addio alla Rai da parte di Alessandro Cattelan. Con l’ufficializzazione dei palinsesti televisivi della tv di Stato è arrivata anche la conferma ufficiale dell’assenza del giovane conduttore. Un qualcosa che era stato anticipato da Affaritaliani che, adesso, ha parlato anche del suo futuro.

Alessandro Cattelan e Ludovica Sauer – www.donnaglamour.it

“Vi abbiamo dato conto da queste colonne nelle scorse settimane della mancata conferma nella seconda serata di Rai2 di Stasera c’è Cattelan e non solo. Non è stata confermata neppure la prima serata, sempre su Rai2, che vedeva in campo Alessandro Cattelan in Nessuno da vicino è normale”, si legge su Affaritaliani.

Proprio il media ha quindi parlato di quello che sarà il destino del presentatore, destinato a Mediaset… “Secondo quanto apprendiamo pare che Mediaset abbia espresso la volontà all’agente di Cattelan, ovvero Marta Donà, di essere interessata ai servigi dell’ex conduttore di X Factor”, si legge sempre sul media.

Cosa condurrà a Mediaset

Ma cosa andrà a condurre Cattelan presso il Biscione? Affaritaliani è stato piuttosto chiaro: “[…] Pare che abbia trovato rifugio a Mediaset che avrebbe deciso di servirsi di lui nella prossima stagione tv. Dovrebbe proporre anche dalle parti di Cologno Monzese il suo solito Late show in seconda serata“. Insomma, per Cattelan nessuna novità. Il suo programma si sposterà, di fatto, dalla Rai al Biscione. Da capire in quale rete.