Alessandro Cattelan potrebbe approdare a Mediaset dopo anni in Rai. Ecco cosa sappiamo del possibile cambio.

Alessandro Cattelan è stato un noto volto di Sky quando era conduttore di X Factor, ma è poi passato alla Rai dove negli anni ha condotto diversi show. Dopo l’addio a Sky, il conduttore televisivo piemontese sembrava destinato a diventare uno dei volti principali della TV pubblica. Tuttavia, i risultati ottenuti dai suoi programmi non sono stati all’altezza delle aspettative.

Dopo il flop di Da Grande, che si è fermato al 12,5% di share su Rai Uno, e la performance ancor più debole di Da Vicino Nessuno è Normale su Rai Due, con una media del 4,8%, il suo talk in seconda serata potrebbe essere cancellato. Di fatto, per la prossima stagione televisiva, Cattelan non avrebbe attualmente progetti confermati in Rai. Ma scopriamo che cosa bolle in pentola.

L’ipotesi Mediaset: nuovo inizio per Cattelan

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, Alessandro Cattelan potrebbe passare a Mediaset, dove avrebbe già registrato il numero zero di un nuovo game show. Il format sarebbe pensato per la fascia del preserale o dell’access prime time di Canale 5, accanto a nomi noti come Michelle Hunziker, Ilary Blasi e Pio e Amedeo.

Alessandro_Cattelan, ph Daniele Mignardi

Questa possibile transizione si inserisce in un momento di riorganizzazione interna per la Rai, che starebbe rinunciando a molte produzioni di seconda e terza serata.

Per Cattelan, quindi, Mediaset potrebbe rappresentare una nuova opportunità per valorizzare il suo stile moderno e ironico, che forse non ha trovato il pubblico giusto sulle reti Rai.

Alessandro Cattelan: talento in cerca di una nuova casa

Nonostante i deludenti risultati recenti, Alessandro Cattelan resta uno dei conduttori più amati e stimati del panorama televisivo italiano, soprattutto tra le fasce più giovani del pubblico.

Con alle spalle successi come X Factor, E poi c’è Cattelan e numerose esperienze internazionali, un suo approdo a Mediaset potrebbe ridare slancio alla sua carriera.

Ora non ci resta che attendere nuove conferme sul suo futuro televisivo.