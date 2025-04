Non ci sarebbero buone notizie per Alessandro Cattelan e la sua trasmissione ‘Stasera c’è Cattelan’. In arrivo una pesante stangata.

Le foto inedite di coppia per un’occasione speciale solo poco tempo fa. Ora Alessandro Cattelan fa parlare per altre ragioni. In particolare per questioni lavorative legate al suo programma ‘Stasera c’è Cattelan’. Pare, infatti, che per il conduttore possano esserci cattive notizie in vista del futuro. Una vera e propria mazzata starebbe per arrivare…

Alessandro Cattelan: gli ascolti di ‘Stasera c’è Cattelan’

Sempre con la battuta pronta e il sorriso, Alessandro Cattelan potrebbe presto trovarsi a dover far fronte ad una situazione pesante legata al suo programma ‘Stasera c’è Cattelan’, il late show in onda ogni martedì in terza serata. Al netto di una serie di puntate con ascolti soddisfacenti, di recente la trasmissione ha deluso le aspettative.

Un trend in discesa si è confermato anche nell’ultima puntata che non è stata trascinata da ‘Stasera tutto è possibile’ con Stefano De Martino che consentiva al late show una coda di pubblico importante ai fini dei risultati di share.

La stangata in arrivo

In questo senso, per il presentatore sarebbe in arrivo una vera e propria stangata. Come riportato da Davidemaggio.it, sembra che il programma ‘Stasera c’è Cattelan’ si stia avviando alla chiusura. “Dopo una progressiva riduzione della presenza in palinsesto – si è passati da tre serate a settimana in onda da settembre (prima stagione) a una in onda da febbraio (quella in onda attualmente) – stavolta si pensa alla soppressione“, si legge sul media.

Davidemaggio.it ha poi proseguito l’analisi della situazione: “Paradossalmente gli ascolti dell’ultimo ciclo sono stati tra i più alti, complice però la messa in onda in terza serata sulla scia del successo di Stasera Tutto è Possibile. E non è un caso che ieri, privo del traino della nemesi catodica di Alessandro Cattelan, il programma sia crollato al 4.9% (contro il 10.9% della scorsa settimana). Si suppone altresì che i costi non siano trascurabili”.

A questo punto staremo a vedere cosa accadrà. Altro indizio riguardo alla possibile stangata per il programma sarebbe l’impegno su Disney+ di Cattelan come volto di ‘Italia’s Got Talent’.