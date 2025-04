Quando inizia Belve 2025? La data, gli ospiti e le anticipazioni

Ecco quando inizia Belve 2025 e chi sono gli ospiti di questa nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani.

L’edizione numero 12 di Belve è alle porte. Francesca Fagnani sta infatti per tornare su Rai 2 con il suo celebre programma in cui, di puntata in puntata, intervista i suoi ospiti. Di personaggi famosi che hanno risposto alle domande della giornalista e conduttrice in questi anni ne abbiamo visti diversi: politici, sportivi, attori, cantanti e personaggi vari del mondo dello spettacolo non si sono sottratti (a parte qualche caso) alle varie domande poste da Francesca Fagnani. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere riguardo a questa nuova edizione.

Belve 2025 quando inizia?

La prima puntata della nuova edizione di Belve andrà in onda martedì 22 aprile 2025, ovviamente sempre in prima serata (a partire dalle ore 21.25 circa) e sempre su Rai 2. L’appuntamento con il programma sarà come sempre a cadenza settimanale e le varie puntate potranno essere viste o riviste in qualsiasi momento anche sulla piattaforma streaming RaiPlay.

Francesca Fagnani

Belve 2025: gli ospiti

Ma chi saranno gli ospiti di questa nuova edizione di Belve? Al momento di ufficiale non c’è nulla ma sembrerebbe che tra i personaggi che vedremo rispondere alle domande di Francesca Fagnani ci saranno l’ex pornostar Milly D’Abbraccio oltre agli attori Michele Morrone e Raz Degan. E poi ancora le attrici Nathalie Guetta e Sabrina Impacciatore, la cantante Paola Iezzi, il rapper Guè, la chef Benedetta Rossi.



Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere ospite di una puntata di Belve anche la segretaria del PD Elly Schlein, anche se al momento la sua presenza non è ancora stata confermata.

Tra i nomi del possibili ospiti che giravano c’era anche quello di Chiara Ferragni ma l’influencer alla fine non dovrebbe essere tra gli ospiti di questa edizione.