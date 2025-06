Il mondo della musica piange la scomparsa di Sly Stone, innovatore e figura chiave nello sviluppo del funk, soul, R&B, rock e psichedelica. Il leggendario musicista, nato Sylvester Stewart, si è spento all’età di 82 anni a causa di una lunga battaglia contro la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). Ma scopriamo tutti i dettagli su questa figura leggendaria.

A dare l’annuncio è stata la sua famiglia attraverso un comunicato ufficiale: “Dopo una lunga lotta contro la BPCO e altri problemi di salute, Sly se n’è andato serenamente, circondato dai suoi tre figli e dalla sua famiglia allargata” si legge nella nota.

A Statement From The Family of Sly Stone:



It is with profound sadness that we announce the passing of our beloved dad, Sly Stone of Sly and the Family Stone. pic.twitter.com/fui01RnzyR