Uomini e Donne, Federico Mastrostefano arriva brillo da Agnese e scoppia la lite. Ecco tutte le anticipazioni.

Le nuove registrazioni di Uomini e Donne hanno regalato colpi di scena, momenti di leggerezza e inevitabili tensioni che vedremo presto in onda su Canale 5. Tra uscite a sorpresa e reazioni inaspettate, i protagonisti del dating show condotto da Maria De Filippi non hanno deluso le aspettative. Ma c’è stato un momento che ha suscitato grande scalpore tra i fan del dating show e tra i presenti in studio. Scopriamo che cosa è successo.

Uomini e Donne, Federico Mastrostefano arriva alticcio da Agnese

Il cavaliere Federico Mastrostefano è stato tra i protagonisti della registrazione. Inizialmente aveva previsto un aperitivo con Francesca per poi cenare con Agnese De Pasquale, ma ha cambiato idea all’ultimo momento, restando a cena con Francesca e raggiungendo Agnese solo dopo.

Maria De Filippi – www.donnaglamour.it

L’arrivo, però, non è passato inosservato: Federico si è presentato con un atteggiamento giudicato “brillo“, probabilmente per qualche bicchiere di troppo.

Agnese non ha gradito e lo ha liquidato senza esitazioni: “Non accetto un uomo che si presenta così, meglio che tu vada a casa“. In studio non sono mancate le reazioni, tra ironia e critiche, mentre l’episodio ha acceso il dibattito tra opinionisti e pubblico.

Scontri e nuovi intrecci tra dame, cavalieri e tronisti

La registrazione ha riservato anche tensioni tra Magda, Sebastiano e Mario Lenti. La dama ha rivelato che con Sebastiano c’è stata intimità, ma allo stesso tempo continua a frequentare Mario. Entrambi gli uomini non hanno accettato di condividerla, ma Magda ha replicato con fermezza: “Non sono pronta a scegliere, voglio conoscervi senza pressioni“.

Capitolo chiuso invece per Sabrina Zago ed Enrico, che ha espresso interesse per Cinzia Paolini, spingendo Sabrina a interrompere la conoscenza.

Ma come ha reagito Maria De Filippi all’esterna tra Federico e Agnese? Non ci resta che attendere la messa in onda della puntata per scoprirlo.