Rose Villain debutta al Forum con un live memorabile e un duetto “bollente” con Annalisa: il video dell’esibizione diventa virale.

Il debutto di Rose Villain sul palco del Forum di Assago resterà una serata difficile da dimenticare. Tra ospiti, sorprese e nuove anticipazioni musicali, la cantante ha regalato al pubblico un concerto travolgente, segnato da un momento particolarmente emozionante: il ritorno del duetto con Annalisa sulle note di Eva + Eva. Ma scopriamo tutti i dettagli della serata.

Rose Villain e Annalisa: il ritorno di Eva + Eva

Il 23 settembre l’Unipol Forum di Assago ha accolto per la prima volta Rose Villain con il suo Radio Trilogy Tour 2025. Per l’occasione, la cantante ha voluto al suo fianco colleghi e amici con i quali ha condiviso il palco, ma l’apice della serata è arrivato con l’ingresso di Annalisa.

Le due artiste hanno riportato dal vivo Eva + Eva, brano che nel 2021 aveva sancito la loro collaborazione nell’album Nuda10, divenendo poi singolo di successo nell’ottobre dello stesso anno.

Appena Annalisa ha fatto il suo ingresso, il Forum è esploso in un boato: i fan hanno cantato insieme a loro a squarciagola, trasformando il duetto in una vera e propria celebrazione collettiva.

“Ritrovarmi a cantare questo pezzo con Rose, davanti a un pubblico così, è stato incredibile” ha dichiarato Annalisa, mentre Rose Villain ha voluto sottolineare il legame con l’amica: “Con lei è sempre un’emozione unica, non poteva mancare in questo debutto speciale“.