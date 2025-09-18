Vi portiamo alla scoperta della scaletta concerti 2025 di Rose Villain: dalle tappe in programma alle canzoni che porterà in scena in tutta Italia.

Dopo il successo ottenuto con Fuorilegge al Festival di Sanremo 2025 e con il nuovo album Radio Vega, Rose Villain è pronta a infiammare l’autunno con il suo tour 2025. Durante i live, l’artista ha in serbo una scaletta che miscela hit recenti, pezzi dell’ultimo album e sorprese per i fan.

Scopriamo insieme le date confermate e le canzoni che solitamente presenta nei concerti e che possiamo aspettarci anche nei live del tour 2025.

Le date del tour 2025 di Rose Villain

Rose Villain, all’anagrafe Rosa Luini, è tra le voci più innovative della musica italiana. Nata a Milano nel 1989, si trasferisce a Los Angeles dove inizia a plasmare il suo stile. Dopo un’esperienza in una band punk, approda a New York, immergendosi in sonorità che spaziano tra rock, jazz e hip-hop. Il debutto ufficiale arriva nel 2016 con il singolo “Get the Fuck Out of My Pool”.

Nel 2020 rientra in Italia e inaugura una nuova fase artistica: con brani come “Bundy” e “Il diavolo piange” sceglie l’italiano, portando alla luce un lato più introspettivo e oscuro della sua musica. La collaborazione con Gué in “Chico” la consacra come figura di riferimento nell’urban italiano.

Il 2023 segna la svolta con il primo album in italiano, Radio Gotham: Top 5 nella classifica FIMI, disco di platino e featuring prestigiosi con Salmo ed Elisa, che ne consolidano il percorso. Nel 2024 calca il palco del Festival di Sanremo con “Click Boom!”, tornando l’anno successivo con “Fuorilegge”.

Secondo le fonti più aggiornate, queste sono le tappe confermate del Radio Trilogy Tour di Rose Villain in Italia per l’autunno 2025:

23 settembre 2025 – Unipol Forum, Assago (MI)

27 settembre 2025 – Kioene Arena, Padova

2 ottobre 2025 – Palazzo dello Sport, Roma

3 ottobre 2025 – Palapartenope, Napoli

La scaletta delle canzoni dei concerti 2025

La scaletta tipica che Rose Villain propone nei concerti include una serie di hit, brani dell’ultimo album, collaborazioni e cover.

Ecco quale potrebbe essere la scaletta (quella proposta è tratta dal concerto del 3 luglio 2025 a Perugia del Radio Vega Summer Tour 2025, ma potrebbe subire variazioni):

