Teorema di Marco Ferradini è una delle canzoni più belle dell’intero panorama musicale italiano: ecco il significato del brano.

Teorema è, senza ombra di dubbio, la canzone più famosa di Marco Ferradini. Lanciato ben 39 anni fa, il brano riflette su come si dovrebbe trattare una donna affinché la relazione sia duratura. Vediamo il testo e il significato di uno dei pezzi più belli dell’intero panorama musicale nostrano.

Teorema di Marco Ferradini: il significato della canzone

Uscita nel 1984, Teorema è la canzone più famosa di Marco Ferradini. Il brano, contenuto nell’album Schiavo senza catene, è stato scritto dall’autore stesso e da Herbert Pagani. Considerato ancora oggi uno dei pezzi più belli dell’intero panorama musicale italiano, racconta lo stato d’animo di un uomo appena uscito da una delusione sentimentale. Particolarmente ferito, il protagonista riflette su come si dovrebbe trattare una donna affinché la relazione funzioni.

“Falla sempre sentire importante,

dalle il meglio, del meglio che hai

cerca di essere un tenero amante“.

Marco racconta di aver trattato con i guanti bianchi la donna che l’ha deluso, eppure è stato lasciato. E’ per questo che riflette, sottolineando che “chi è troppo amato amore non dà“. Di conseguenza, è necessario invertire la rotta.

“Prendi una donna, trattala male,

lascia che ti aspetti per ore,

non farti vivo e quando la chiami

fallo come fosse un favore“.

Trattando male una donna, invece, si ottiene l’esatto contrario: “E allora si vedrai che t’amerà, chi è meno amato più amore ti dà“. Teorema di Marco Ferradini, alla fine della riflessione, si conclude con un pensiero importante: in amore non esistono leggi, per cui anche dopo le delusioni più cocenti è necessario lasciare aperta la porta del cuore.

Ecco il video di Teorema di Marco Ferradini:

Teorema di Marco Ferradini: il testo della canzone

Prendi una donna, dille che l’ami

scrivile canzoni d’amore

mandale rose, poesie…

Continua per il testo integrale

