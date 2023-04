Elettra Lamborghini e Afrojack vivono una vita intensa e spesso sono in giro per il mondo, ma c’è una casa che amano particolarmente e che, spesso, mostrano sui social. Dove si trova e com’è fatta? Scoprite tutti i segreti con noi!

Tra le case di Elettra Lamborghini ce n’è una che spicca per lusso e chicche super chic, e la bella ereditiera si mostra spesso tra le stanze della splendida dimora insieme al marito Afrojack. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla casa “preferita” della coppia, un luogo magico dove bellezza e comfort si sposano a formare un vero e proprio gioiello di design…

Dove vivono Elettra Lamborghini e Afrojack?

Avete mai visto la villa di Elettra Lamborghini e Afrojack? Si tratta di una casa mozzafiato nel cuore di un luogo a cui la coppia sembra molto legata, Miami Beach, immersa nel cuore di una delle aree più esclusive e dotata di ogni comfort.

La residenza americana della coppia è un tripudio di eleganza e modernità, dove l’ingrediente principale è la luce naturale. Gli spazi si presentano infatti come luminosissimi e centrati sul dominio del bianco e delle tonalità neutre.

La cucina di Elettra Lamborghini e Afrojack nella villa extra lusso

La cucina scelta da Elettra Lamborghini e Afrojack non si discosta dalle tonalità che regnano nel resto della villa. Spaziosissima e anch’essa molto luminosa grazie alle ampie vetrate che la incorniciano, con vista sull’esterno, è composta da pensili total white ed è caratterizzata da linee pulite ed essenziali.

Completano il design i pavimenti chiari e una splendida isola centrale con lavello, perfetta per le pause golose della coppia!

La zona living a casa di Elettra Lamborghini e Afrojack

La casa di Elettra e Afrojack, secondo quanto trapelato, si sviluppa su più piani e al suo interno non manca una sontuosa zona living caratterizzata da un bellissimo open space.

Al piano superiore la zona notte e, riporta Fanpage, un soffitto a cassettoni con dettagli moderni sempre nel segno del bianco.

A casa di Elettra Lamborghini non manca un angolo dedicato al suo amore, Afrojack, con una parete occupata quasi per intero da un moderno ritratto di coppia! A completare questa parte della villa, un mobile total white con vasi di rose rosse e accessori gold, come la lampada dorata che spicca al centro della scena.

