Scopriamo chi è il cantautore Marco Ferradini dietro le quinte del suo inesauribile successo. Tutto sulla sua straordinaria storia!

“Prendi una donna, trattala male, Lascia che ti aspetti per ore…“: chi non ricorda questo verso di una delle più celebri canzoni della musica italiana? All’epoca della sua uscita, il brano Teorema aveva già il sapore dell’eterno successo, una sorta di ‘trattato’ sull’amore deluso dai contorni fortemente autobiografici. L’interprete? Uno straordinario e inarrivabile Marco Ferradini, cantante che ha impresso la sua autorevole firma nel cuore degli italiani (e della critica)…

Chi è Marco Ferradini?

La biografia di Marco Ferradini è ricca di tappe salienti. Nato a Como il 28 luglio 1949, è del segno del Leone. Nel suo ritratto non può mancare una cornice di successi, incastonati nella storia della musica italiana grazie alla sua prestigiosa firma di cantautore.

A 8 anni si è trasferito a Milano con la famiglia, e ha potuto assorbire tutto il fermento artistico che poi avrebbe contribuito a formare la sua grandezza. Ha studiato canto e armonia, e ha sempre avuto un debole per la sua inseparabile chitarra.

La vita privata di Marco Ferradini

Marco Ferradini è sempre stato piuttosto attento a non dare in pasto al gossip le sue questioni di cuore. Tra le righe di un articolo di Repubblica si legge che la sua ex moglie fosse un’insegnante. Il divorzio sarebbe arrivato nel 1980.

Nel 1983 ha dedicato la sua canzone sanremese Una catastrofe bionda alla donna con cui si è poi sposato, ma oltre questo (che si legge sul Corriere) non è dato conoscere molto altro.

Sappiamo che sua figlia, Marta Charlotte Ferradini, ha seguito le orme del papà nel mondo della musica…Nata nel 1984, è una straordinaria cantautrice (che conta su una voce strepitosa) e duetta anche con papà. Hanno anche fatto un album insieme dal titolo L’uva e il vino.

Dovrebbe vivere in Lombardia, anche se non è nota la città. Non si hanno informazioni sui suoi guadagni.

4 curiosità su Marco Ferradini

-Marco Ferradini ha un profilo Instagram ed è anche su Facebook c’è una pagina che conta migliaia di fan e in cui si possono scovare tantissime foto interessanti. Insieme alla figlia compare sovente!

-L’artista ha inciso numerosi jingle, e ha anche fatto il corista…Sapevate che ha cantato anche nelle sigle di celebri cartoni come Ufo Robot e Capitan Harlock?

-Il suo Teorema è entrato nel film Chiedimi se sono felice, di Aldo, Giovanni e Giacomo! In una delle gag del trio, infatti, Aldo cerca di insegnare il brano di Ferradini a Giacomo…con un esito decisamente non positivo!

-Nel 2019 è stato una delle guest star a Ora o mai più, trasmissione Rai condotta da Amadeus…

