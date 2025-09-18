Bonus casa ed Ecobonus: come ottenere le detrazioni per finestre e serramenti

Nuove regole per chi sostituisce finestre e serramenti: come funziona la comunicazione all’ENEA e quali sono le scadenze da rispettare.
La sostituzione degli infissi permette di risparmiare, sul piano energetico e di ottenere, al contempo, importanti detrazioni fiscali. Le regole in vigore dal 2025 richiedono particolare attenzione alla trasmissione della pratica ENEA, adempimento fondamentale per chi intende usufruire dei bonus messi a disposizione dallo Stato. Come chiedere Bonus Casa ed Ecobonus per ottenere le detrazioni su finestre e serramenti.
Bonus casa ed Ecobonus, come ottenere detrazioni per la sostituzione di serramenti ed infissi
La comunicazione all’ENEA non è obbligatoria, ma è molto importante se si vogliono ottenere le detrazioni fiscali previste.
La detrazione, infatti, è concessa soltanto quando gli interventi sugli infissi portano ad un effettivo miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, in particolare sul fronte della dispersione termica.
Le famiglie possono scegliere tra il Bonus Ristrutturazioni, che consente di detrarre fino al 50% delle spese entro un tetto di 96.000 euro per la prima casa (36% in altri casi) e l’Ecobonus, con un massimale di 60.000 euro ma con l’obbligo di dimostrare un incremento complessivo dell’efficienza energetica.
Gli interventi non riguardano soltanto finestre e telai, ma possono riguardare anche persiane, cassonetti, portoncini e avvolgibili, purché sostituiti in maniera contestuale.
Tempistiche e modalità previste per il 2025
La comunicazione va trasmessa entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori. Per i cantieri terminati nei primi mesi dell’’’anno, però, l’avvio ufficiale della piattaforma ENEA, fissato al 30 giugno 2025, sposta il punto di partenza del conteggio, così da evitare disguidi.
Il portale è caratterizzato da due sezioni: una per gli interventi classificati come Ecobonus, l’altra per quelli che rientrano nel Bonus Casa.
Durante la procedura, il proprietario o un tecnico abilitato deve compilare la scheda descrittiva dell’intervento, inserendo i dati dell’abitazione, della ditta che ha realizzato le opere e le caratteristiche tecniche dei nuovi infissi.