Pino Insegno, la rivelazione di Brigitta Boccoli: la storia a 14 anni scatena polemiche

Brigitta Boccoli rivela la relazione con Pino Insegno a 14 anni. Scoppia la polemica sui social: che cosa è successo.

Una confessione inaspettata durante un programma televisivo ha riacceso il dibattito sulle relazioni con grande differenza d’età. Brigitta Boccoli, oggi 53enne, ha rivelato in diretta di aver vissuto una storia d’amore a soli 14 anni con il conduttore e attore Pino Insegno, allora ventisettenne. Le sue parole hanno subito sollevato una valanga di reazioni online, tra chi si è detto stupito e chi ha definito la vicenda grave. Ma scopriamo tutti i dettagli.

La rivelazione su Brigitta Boccoli scatena la polemica

Brigitta Boccoli è stata ospite di “La Volta Buona” di Caterina Balivo, dove ha raccontato un capitolo della sua vita giovanile mai del tutto dimenticato. Nel corso della puntata, mentre si parlava di amori con grandi differenze d’età, la conduttrice ha mostrato una vecchia intervista della showgirl a Gigi Marzullo.

In quel filmato, Boccoli spiegava: “La prima storia importante l’ho avuta a 14 anni, sicuramente un po’’presto. È stata una storia che è durata tre anni e me la porterò avanti tutta la vita“. Tornata in studio, la Balivo le ha chiesto esplicitamente chi fosse quell’uomo più grande, e Brigitta ha risposto senza esitazione: “Pino Insegno“.

L’attrice ha poi sottolineato di avere un ottimo ricordo del conduttore, oggi 66enne: “Ci vogliamo proprio bene con Pino, siamo ancora amici. Quest’estate ci siamo sentiti e lui mi ha ringraziata perché aveva saputo che avevo parlato bene di lui“.

Le polemiche sui social

Se in studio il tono è rimasto leggero e nostalgico, sul web la reazione è stata ben diversa. Molti utenti hanno commentato con sgomento l’idea di una relazione tra una quattordicenne e un uomo di quasi trent’anni.

“Ma non vi rendete conto che è una cosa gravissima? Lei 14 anni e lui 27” ha scritto qualcuno. Un altro ha aggiunto: “Ma Insegno a 27 anni frequentava una quattordicenne??? Ma tuttapposto??“.

C’è chi ha sottolineato la disparità anagrafica come un fatto non trascurabile, ricordando che una simile relazione oggi susciterebbe interrogativi legali e morali. Altri, invece, si sono limitati a esprimere sorpresa per la confessione.