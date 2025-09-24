Ignazio Boschetto mostra la prima foto col figlio Gabriele: un momento dolcissimo che emoziona i fan, “L’emozione più bella”.

Ignazio Boschetto, voce amatissima del trio Il Volo, ha condiviso con i suoi fan un momento unico e speciale: la prima foto con il figlio Gabriele. Dopo l’annuncio della nascita, avvenuto lo scorso 4 settembre con un tenero messaggio social, il cantante aveva mantenuto la riservatezza sul piccolo. Ora, a distanza di venti giorni, ha deciso di aprire una finestra sulla sua nuova vita da papà.

Ignazio Boschetto papà: “La più bella emozione della vita”

“La più bella emozione della vita” ha scritto come didascalia al dolce scatto. Nella foto, Boschetto è disteso sul divano con il neonato adagiato su di lui, entrambi addormentati in un momento di pura intimità familiare.

Il volto del bambino è stato coperto da un’icona sorridente, segno della volontà di proteggere la sua privacy pur condividendo la felicità.

Ignazio e Michelle Bertolini, sua coetanea ed ex Miss Venezuela International 2013, si sono sposati nel 2024 e già in aprile avevano annunciato di essere in attesa del loro primo figlio. La coppia, emozionata, aveva scritto sui social: “Amore mio, non sai quanto ti abbiamo desiderato. Ancora stentiamo a credere che diventeremo genitori. Fra pochi mesi arriverai e non vediamo l’ora di vederti, di crescerti e di farti conoscere il mondo“.

In un primo momento avevano creduto di aspettare una femminuccia, salvo poi scoprire, durante l’ecografia morfologica, che si trattava di un maschio. Con ironia, il cantante aveva commentato: “Inizia a farci scherzetti prima ancora di nascere! Chissà da chi avrà preso?”.

L’arrivo di Gabriele e la nuova vita

Il 4 settembre, attraverso una storia condivisa sui social, la coppia aveva annunciato l’arrivo del piccolo con l’immagine di un orsetto circondato da palloncini azzurri e la scritta “Benvenuto Gabriele“.

Nessuna foto del bambino era stata mostrata, almeno fino a oggi. Lo scatto pubblicato da Boschetto rappresenta non solo la gioia per l’arrivo del figlio, ma anche un nuovo capitolo di vita per l’artista, che a 30 anni si gode la paternità.