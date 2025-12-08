Massimo Giletti aggredito durante un’inchiesta sul caso Orlandi: un ex uomo dei servizi lo colpisce con un pugno. Il video dell’aggressione andrà in onda su Rai3.

Il conduttore Massimo Giletti torna al centro dell’attenzione per un episodio violento che lo ha visto protagonista. Dopo aver rivelato di avere una scorta, Giletti è stato aggredito durante le riprese di Lo stato delle cose. Un video inedito mostra il conduttore mentre viene colpito con un pugno da un ex uomo dei servizi segreti, dopo aver tentato di rivolgergli alcune domande nell’ambito dell’inchiesta sul caso Orlandi. L’episodio, anticipato da Fanpage, andrà in onda nella puntata dell’8 dicembre su Rai3 e ha già acceso l’attenzione del pubblico e della stampa.

L’inchiesta su Emanuela Orlandi e l’incontro teso con l’ex agente dei servizi

Il video anticipato da Fanpage immortalerebbe il momento in cui Massimo Giletti, mentre cerca di rivolgere alcune domande a una persona coinvolta nelle vicende legate al caso Orlandi, viene improvvisamente colpito. La clip, breve ma eloquente, mostra il conduttore avvicinarsi all’uomo, che prova a divincolarsi prima di reagire con un pugno.

Secondo quanto ricostruito dalla redazione di Lo stato delle cose, l’uomo inseguito da Giletti è un ex appartenente ai servizi segreti, già ascoltato dalla Commissione Orlandi nei giorni scorsi. Il suo nome è legato a un passaggio chiave dell’inchiesta: la segnalazione ricevuta anni fa da Mario Meneguzzi, zio di Emanuela Orlandi, che sarebbe stato avvisato di essere pedinato da figure interne ai servizi. Un avvertimento ritenuto all’epoca inspiegabile, e che oggi riemerge come tassello potenzialmente decisivo della pista familiare che il programma sta indagando.

L’aggressione e le parole di Massimo Giletti

La scena incriminata sarebbe avvenuta proprio mentre Massimo Giletti chiedeva spiegazioni su quel vecchio avvertimento: perché fu detto a Meneguzzi che veniva seguito? Qual era l’obiettivo? Perché un’azione così delicata venne rivelata? Domande insistenti, definite dallo stesso conduttore necessarie per fare luce su un capitolo ancora oscuro della vicenda.

È a quel punto che, come riportato dalla produzione, l’uomo avrebbe “perso la testa”, reagendo fisicamente alle insistenze del giornalista.

Giletti, contattato per commentare l’accaduto, ha confermato la tensione del momento e ha anticipato un dettaglio destinato a far discutere: nella puntata dell’8 dicembre svelerà anche l’identità della persona coinvolta. Poi, sull’aggressione, ha dichiarato: “Non ho perso la mia voglia di fare il giornalista di strada. Con tutti i rischi del caso”.