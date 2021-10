Circolano le prime voci sui big in gara al Festival di Sanremo 2022 e i social si riempiono di commenti.

Gli italiani, si sa, aspettano Sanremo come nel resto del mondo si aspetta Natale. Si inizia a parlarne alla fine dell’estate, circolano voci per mesi, smentite, indiscrezioni. Tanto basta per far schizzare il festival del cuore in tendenza Italia su ogni social. Da quando alcune testate hanno spifferato alcuni nomi papabili dei cantanti in gara, ne parlano tutti.

Sappiamo bene ormai che non c’è da fidarsi, perché delle anticipazioni autunnali, alla fine, nelle cinque giornate all’Ariston si ritrova il 20%, sì e no. Però fino a Febbraio – quest’anno dal 1 al 5 – abbiamo tutto il diritto di parlare, illuderci, giudicare, scrivere e, se ci dicono che Elisa sarà tra i big cantanti del 2022, non solo ci crediamo, ma ci emozioniamo anche. Manca da troppo.

Amadeus e Fiorello dovrebbero essere confermati nella conduzione, anche se nulla è ancora confermato. Tra i big in gara spuntano i nomi di Loredana Bertè, Tommaso Paradiso, Renga, Gianluca Grignani, Carmen Consoli – qualcuno qui trasalirà -, Zero Assoluto, Boomdabash e altri. Si parla di Anna Tatangelo come co-conduttrice, tanto per rinnovare il repertorio, si fa per dire.

Jovanotti e Vasco Rossi potrebbero essere tra gli ospiti. Edizione big? E’ presto per dirlo, ma gli italiani ormai ne sono convinti.