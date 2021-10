La puntata dell’11 ottobre del dating show non andrà in onda ma questa settimana si assisterà alla cacciata di Joele e alla resa dei conti fra Ida e Marcello.

La puntata di Uomini e Donne dell’11 ottobre salterà a causa di una variazione del palinsesto cominciata già da ieri. In questa settimana, potrebbe andare in onda la tanto attesa puntata sulla cacciata del tronista Joele e la sfuriata di Maria De Filippi che ha “pizzicato” il giovane a mettersi d’accordo con una corteggiatrice.

Salta l’appuntamento dell’11 ottobre: la cacciata di Joele andrà in onda questa settimana

La puntata dell’11 ottobre del noto dating show verrà rimandata per dare spazio allo speciale di Amici che sarebbe dovuto andare in onda domenica. La modifica al palinsesto è avvenuta per dare spazio alla finale dell’Italia di Nations League per il terzo e quarto posto. Questo ha alterato la messa in onda di alcuni programmi fino ad influenzare anche Uomini e Donne. Questa settimana si dovrebbe assistere alla cacciata di Joele dal programma le cui anticipazioni circolano già da due settimane circa. Inoltre, di nuovo al centro dello studio torneranno Ida Platano e Marcello la cui “love story” si è già conclusa. La dama è tornata ufficialmente single ma avrà una discussione molto accesa con l’uomo per chiarire definitivamente la situazione.