Secondo alcune indiscrezioni che circolano sul web, Matteo avrebbe già scelto e ora si sta vivendo la sua love story lontano dalle telecamere, a far scendere i petali rossi però, non sarà soltanto lui ma anche una coppia del trono over.

Nella registrazione del 10 ottobre, a Uomini e Donne calano i petali rossi per il tronista Matteo che in studio soprende tutti con un colpo di scena. La trasmissione è iniziata da circa un mese ma il tronista romano sembra aver già trovato la persona che lo accompagnerà fuori dalle telecamere. L’alchimia tra i due si era subito notata, ma sembra che si parli di un vero e proprio colpo di fulmine.

Matteo sceglie la corteggiatrice Noemi

Da alcune indiscrezioni che circolano sul web, sembra che Matteo abbia già scelto la corteggiatrice Noemi. Dopo una bellissima esterna tra i due Matteo, sotto consiglio di Raffaella Mennoia, avrebbe scelto la corteggiatrice dopo un mese di trasmissione. Il tronista romano era visibilmente commosso dall’ultima uscita con la ragazza che gli ha rubato il cuore e avrebbe deciso di viversi la storia lontano dalle telecamere. I petali rossi scenderanno anche per il trono over, in particolare per Antonio e Angela che si dichiarano innamorati l’uno dell’altra, tanto da decidere di proseguire la loro relazione lontani dal programma.