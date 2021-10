La puntata di Amici che andrà in onda oggi al posto di Uomini e Donne è ricca di provvedimenti disciplinari ma anche di allievi che hanno superato brillantemente le sfide.

La puntata speciale di Amici andrà in onda oggi, al posto di Uomini e Donne, per una variazione del palinsesto. Tutti gli alunni puniti per non aver pulito la casetta dovranno affrontare delle sfide, ma a prescindere dalla performance alcuni dovranno fare i conti con la sospensione della maglia. Il talent show sembra aver preso severi provvedimenti per quanto concerne la condotta dei ragazzi.

Maglia sospesa per alcuni alunni ma altri verranno salvati

Lda, Luigi, Christian e Mattia sono gli allievi che per aver trascurato la pulizia della casetta dove alloggiano, hanno dovuto affrontare una sfida. Secondo le indiscrezioni del web, nella puntata dell’11 ottobre, i ragazzi in questione si esibiranno in modo notevole riuscendo a salvare il loro banco. I ragazzi si sono cimentati in brani inediti e in alcune cover e hanno riscontrato il favore della giuria. Nonostante questo però 2 allievi della scuola di Amici, Flaza e Inder avranno la maglia sospesa per una pessima condotta. Il motivo sarebbe da attribuire all’uso improprio del cellulare e dei significativi ritardi a presenziare le lezioni. Flaza si è esibita con la canzone di Tiziano Ferro Ti scatterò una foto, riscontrando il favore del pubblico.