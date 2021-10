Maradona – Sogno Benedetto è la serie TV sull’ex fuoriclasse argentino. Dalla trama al cast, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Diego Armando Maradona è stato uno dei calciatori più amati al mondo, oltre che ovviamente tra i più forti della storia. Ma il Pibe de Oro è stato anche un uomo che ha fatto molto discutere fuori dal campo, che ha saputo affascinare e diventare un idolo anche per chi non è appassionato di calcio. Amazon Prime Video gli ha dedicato una serie TV: Maradona – Sogno Benedetto (Maradona – Sueno Bendito il titolo originale). Dalla trama al cast, alla data di uscita, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Maradona – Sogno Benedetto: la trama e il cast della serie TV

In Maradona – Sogno Benedetto, la storia dell’ex campione argentino viene raccontata a 360° e gli autori non si sono soffermati esclusivamente all’aspetto calcistico e alle prodezze fatte in campo dall’ex calciatore del Napoli e della nazionale argentina.

Diego Armando Maradona

Nei dieci episodi della serie TV, tutti della durata di circa un’ora, viene infatti raccontata la storia di Diego Armando Maradona sin da quando era un bambino. La serie TV su Maradona, Amazon Prime l’ha annunciata così: “Ci sono pochi sportivi la cui notorietà trascende le generazioni e i confini geografici. Maradona è un nome noto in tutto il mondo e gli episodi della sua carriera sono ancora oggi citati tra i migliori momenti nella storia calcistica”.

Non a caso sono tre gli attori che si sono alternati nel ruolo dell’ex calciatore: Nicolas Goldschimidt è il Diego Armando Maradona da giovane, Nazareno Casero ha invece avuto l’onere e l’onore di interpretarlo negli anni d’oro della sua carriera calcistica, Juan Paolomino è invece il Diego Armando Maradona dopo l’addio al calcio giocato.

Maradona – Sogno Benedetto: quando esce

Amazon ha svelato che la tanto attesa data del debutto sulla piattaforma di Maradona – Sogno Benedetto sarà il 29 ottobre 2021. Come chiarito dalla produzione, le puntate non verranno rilasciate tutte nella stessa data ma seguiranno un calendario ben preciso.

Maradona, la serie tv: le puntate

Il 29 ottobre della serie tv su Maradona saranno rilasciati i primi cinque episodi. Il 5 novembre ecco altre due puntate e poi dal 12 novembre al 26 novembre Amazon rilascerà un solo episodio a settimana. Ecco il riepilogo:

-29 ottobre: episodi dall’1 al 5

-5 novembre: episodi 6 e 7

-12 novembre: episodio 8

-19 novembre: episodio 9

-26 novembre: episodio 10

Maradona – Sogno Benedetto: dove vedere la serie TV

Come detto in precedenza, Maradona – Sogno Benedetto è una serie TV di Amazon Prime Video, ma è possibile vederla anche su Sky Q e su Now TV.