Ultimi giorni carichi di notizie dal mondo della tv, dei social e dello spettacolo. Scopriamo quali sono stati i migliori gossip della settimana.

Sorprese, scoop e alta tensione negli ultimi giorni tra televisione, social e, in generale, dal mondo dello spettacolo. Non solo la notizia della quasi conferma del Festival di Sanremo ancora alla Rai, gli appassionati del settore hanno assitito ad una serie di notizie davvero pazzesche: dalla promessa di Stefano De Martino fino al recente caso che ha visto Chiara Ferragni e le sue guardie del corpo avere un confronto acceso con un giornalista. Andiamo a scoprire quali sono stati i migliori gossip della settimana dal 19 al 23 maggio 2025.

Gossip della settimana: la promessa di Stefano De Martino

Ormai sempre o quasi presente tra i più chiacchierati ogni settimana, Stefano De Martino si è preso ancora la scena per una intervista rilasciata al podcast dell’amico Marcello Sacchetta. Qui, il conduttore ha ripercorso alcune tappe importanti della sua carriera arrivando persino a dare uno sguardo importante in proiezione futura.

De Martino, infatti, ha promesso una cosa speciale al suo caro amico in ottica… Sanremo. Il presentatore, infatti, ha ipotizzato di approdare in futuro al Festival e si è lasciato appunto scappare una promessa che riguarda proprio Sacchetta e la kermesse musicale.

Bianca Balti torna a parlare del tumore

Una importante e profonda intervista di Bianca Balti per Vogue ha fatto capire quanto la donna abbia avuto paura per la sua vita e quanto ancora stia battagliando contro il tumore. La modella, infatti, ha spiegato di essere stata convinta per un certo periodo che “fosse finita”. Parole decisamente delicate che hanno emozionato tutto il suo pubblico.

“Pace” tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Dopo diverse settimane di voci e rumors, ecco che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a farsi vedere insieme. Pare che la crisi sia stata piano piano superata. I due hanno deciso di viversi qualche momento di relax in campagna e Chechu ha ammesso di trovarsi in un luogo di “pace”. Che le voci di rottura tra i due sposini possano essere definitivamente superate?

Barbara D’Urso e il ritorno in tv saltato

Erano state piuttosto insistenti le voci di un clamoroso ritorno in tv di Barbara D’Urso per giunta nelle reti Rai. A quanto pare, però, le indiscrezioni sono destinate a rimanere tali. Infatti, pare essere definitivamente saltato ogni progetto per la prossima stagione televisiva per Carmelita…

La “rissa” tra Chiara Ferragni e l’inviato di Pomeriggio 5

Ad entrare a tutti gli effetti tra le principali notizie della settimana, senza ombra di dubbio, anche Chiara Ferragni. Infatti, a margine di un evento a Roma, l’imprenditrice digitale ha vissuto momenti concitati con la stampa. Nel dettaglio con un giornalista di Pomeriggio 5 con cui è andata in scena una vera e propria lite che ha coinvolto gli assistenti e i bodyguard della donna che hanno allontanato con la forza l’uomo.