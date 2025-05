Bianca Balti dopo il cancro alle ovaie è sulla copertina di Vogue: “Mi sento fortunata, pensavo fosse finita”.

Bianca Balti è una delle top model più famose al mondo, ma l’ultimo anno ha attraversato uno dei momenti più difficili della sua vita. Otto mesi fa è arrivata la diagnosi di cancro alle ovaie, a cui è seguito un intervento e mesi di terapie.

Ma oggi la modella italiana è pronta a ricominciare, e lo fa con Vogue. Con parole piene di gratitudine, Bianca ha raccontato il suo difficile percorso, non solo dal punto di vista personale ma anche professionale. Scopriamo che cosa ha detto.

Bianca Balti: “Pensavo che la mia carriera fosse finita”

Nelle ultime ore Bianca Balti ha condiviso sui suoi canali social un post emozionante con cui ha annunciato il suo grande ritorno sulle copertine.

Nel post annuncia: “Ciao mamma! Sono sulla copertina di Vogue“. “A settembre pensavo che sarei morta, poi ho capito che sarei sopravvissuta, ma pensavo che la mia carriera fosse finita per sempre” scrive la top model.

Tornare sulle copertine, per Bianca Balti oggi rappresenta un enorme traguardo, che ha festeggiato insieme ai suoi fan: “Tre mesi di remissione, e ora eccomi qui. Datemi un pizzicotto, sono troppo fortunata” ha scritto.

Bianca Balti: la rinascita dopo la malattia

La top model ha deciso sin dalla diagnosi di cancro alle ovaie che avrebbe condiviso la sua lotta alla malattia con i suoi fan. Attraverso post e interviste, Bianca Balti ha raccontato i momenti più difficili affrontati, dall’intervento alla chemioterapia.

Oggi la modella è in remissione, ed è pronta a tornare a lavorare a pieno ritmo dopo la pausa forzata causata dalla malattia.

Il suo ritorno in una copertina prestigiosa come quella di Vogue rappresenta un momento importante per la top model, che fino a poco tempo fa temeva che la malattia avesse messo la parola “fine” alla sua brillante carriera.