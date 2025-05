La top model Bianca Balti emoziona i fan e condivide il primo taglio di capelli dopo la chemioterapia. Le immagini.

Dopo aver confessato il dolore causato dalle critiche dei medici, Bianca Balti torna a mostrare il suo sorriso. La top model ha condiviso sui social uno dei momenti più significativi vissuti dopo la fine della chemioterapia: il taglio dei capelli. Un gesto ricco di significato perché rappresenta la prima volta che si prende cura della sua chioma, dopo la rasatura totale affrontata a novembre prima dell’inizio delle cure.

La battaglia di Bianca Balti contro la malattia

Non è la prima volta che Bianca Balti condivide con il pubblico la sua battaglia contro la malattia. Sul palco del Festival di Sanremo, co-condotto con Carlo Conti e Cristiano Malgioglio, aveva già mostrato con fierezza una leggera ricrescita. Ora, però, quel momento si arricchisce di un nuovo significato. Tre mesi dopo la rasatura, la visita dal parrucchiere segna simbolicamente una tappa importante.

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, come riportato da Leggo, la top model ha raccontato quanto ha imparato da questa esperienza. “Ora mi sto concentrando sul come. Ho scoperto che ciò che mi rende felice è superare me stessa“, ha detto.

Il primo taglio di capelli mostrato sui social

I segnali di questa rinascita per Bianca Balti sono tanti: dai viaggi tornati parte della sua vita, come la vacanza trascorsa con il compagno Alessandro e le figlie Matilde e Mia, al ritorno agli impegni professionali.

Recentemente, la modella è volata in India per partecipare al WAVES2025 – World Audio Visual & Entertainment Summit, dove ha preso parte a una cena di Gala presso il Taj Lands End di Mumbai. Proprio in quell’occasione ha mostrato con orgoglio sui social la preparazione all’evento, compreso il passaggio dal parrucchiere. “Taglio un po’ i capelli“, ha scritto, “È la prima volta dopo che sono ricresciuti“.