Alfonso Signorini risponde a Giulia De Lellis dopo le foto del pancino sospetto su “Chi”: il botta e risposta con l’influencer.

Le immagini pubblicate dal settimanale “Chi“, diretto da Alfonso Signorini, che mostrano Giulia De Lellis con un pancino sospetto hanno alimentato le voci su una sua presunta gravidanza. Sebbene né lei né Tony Effe abbiano confermato la notizia, il clamore nato attorno agli scatti ha spinto l’influencer a esporsi con una reazione stizzita.

A rincarare la dose è stato proprio il conduttore del Grande Fratello, che ha commentato il comportamento dell’influencer. Intanto, nemmeno Aurora Ramazzotti sembra aver apprezzato la paparazzata. Ecco la “frecciatina” del direttore di “Chi”.

Lo sfogo di Giulia De Lellis dopo la pubblicazione delle foto

La questione è esplosa a seguito della pubblicazione di due foto su Instagram da parte del magazine “Chi“, in cui Giulia De Lellis appare con un pancino ben visibile. Scatti che hanno lasciato pochi dubbi e che hanno immediatamente alimentato i rumors su una possibile gravidanza.

Tuttavia, l’influencer romana ha reagito con evidente irritazione: “Invece di rompere le pal*e con certe cose completamente inappropriate, nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?“. Le sue parole hanno diviso il pubblico e riacceso vecchie tensioni con Alfonso Signorini, già emerse durante l’edizione 2017 del Grande Fratello Vip.

La replica di Alfonso Signorini: il video

Nel suo format social “Boom“, come riportato da Libero, Alfonso Signorini è intervenuto sulla vicenda con toni netti, lasciandosi andare a osservazioni pungenti. In risposta alla reazione di Giulia De Lellis, ha dichiarato: “Ma guarda, le foto sono abbastanza esplicite sicuramente perché lei ha sollevato questa t-shirt che aveva e mostra un pancino che è in evidente stato di gravidanza. Quindi è chiaro che per una persona che ha fatto dei social la sua vita, perché comunque lei è una creatura social, appellarsi alla privacy fa proprio ridere, onestamente“.

Ha poi aggiunto una riflessione più tagliente, alludendo a possibili motivazioni economiche dietro il malcontento della fidanzata di Tony Effe: “Probabilmente sarà anche un po’ incavolata perché non può dare direttamente l’annuncio lei con tutti i suoi vari sponsor e le sue varie entrature“. Infine, ha sottolineato il carattere strategico dell’attività social dell’influencer, concludendo: “la De Lellis ha costruito un impero in questa maniera, no? Cioè, voglio dire. Infatti si è lamentata su Instagram pubblicizzando peraltro un vestito, oltre che al lucida labbra con cui si fa bella. (…) Il lavoro dei giornalisti è quello di dare notizie, punto e basta“.