Un retroscena inaspettato lega Arisa e Serena Brancale prima di Sanremo 2026: spunta lo stesso ex fidanzato e il gossip si accende. Ecco cosa è emerso.

A pochi mesi dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, l’attenzione non è puntata solo sulla musica. Tra prove, annunci e indiscrezioni, emerge infatti un retroscena che riguarda due delle protagoniste in gara: Arisa e Serena Brancale. Le due artiste, entrambe nella rosa dei trenta Big, condividerebbero un passato sentimentale che ora torna a far parlare, accendendo la curiosità del pubblico e mettendo in luce un intreccio privato che va oltre il palco dell’Ariston. Nessun dramma dichiarato, nessuna rivalità confermata, ma il gossip non ha perso occasione per scavare più a fondo.

Il retroscena che unisce (e divide) Arisa e Serena Brancale

A lanciare l’indiscrezione è Alberto Dandolo nella sua rubrica “I buoni, i belli, i cattivi” su Oggi, parlando di una presunta “sfida al vetriolo per colpa dello stesso fidanzato”. Il dettaglio che oggi fa rumore è l’incrocio dei destini: lo stesso ex, lo stesso palco, la stessa competizione.

Un triangolo ormai chiuso, ma riportato alla luce alla vigilia del Festival. A renderlo ancora più discusso sono le parole di Arisa, che tempo fa aveva commentato la fine della relazione con l’uomo oggi al centro del gossip dicendo: “Si era innamorato del mio personaggio. Era invaghito di Arisa e non di Rosalba”.

Intanto, Serena Brancale prosegue la sua carriera tra musica e viralità social (celebre il video in cui insegna il dialetto barese ai fan cinesi), mentre Arisa ha persino raccontato di essere tornata a frequentare app di incontri in cerca dell’amore giusto.

Serena Brancale PH Credit: Alessandro Rabboni

Chi è l’uomo protagonista del gossip

Il riferimento dell’ultima indiscrezione è all’uomo che in passato avrebbe legato sentimentalmente entrambe le cantanti: il musicista napoletano Walter Ricci. Classe 1989, Ricci è un talento del jazz italiano: ha vinto giovanissimo il Premio Nazionale Massimo Urbani, ha lavorato in televisione e si è imposto come vocalist apprezzato anche oltre confine. La sua vita privata è stata spesso discreta, ma non sono mancate storie importanti.

Serena Brancale è stata la sua compagna per cinque anni, periodo durante il quale la coppia ha condiviso anche progetti musicali. “È stata la mia prima fidanzata. Siamo stati insieme cinque anni e il rapporto è finito perché si era consumato qualcosa da un punto di vista sentimentale. Oggi c’è grande affetto, amicizia, rispetto”, ha raccontato Ricci, descrivendo un legame chiuso senza rancori.

La storia con Arisa, invece, è stata più recente e più turbolenta. Una relazione definita da Oggi “tanto travolgente quanto travagliata” e conclusa dopo mesi intensi. A confermarlo fu lo stesso musicista: “Con lei è finita. Vogliamo concentrarci entrambi sulle nostre carriere… Nessuno di noi due ha una routine ed era complicato stare insieme e continuare a crescere professionalmente”.