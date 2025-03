Sonia Bruganelli scrive a Paolo Bonolis: il messaggio importante

Momento molto importante in casa di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Le parole della showgirl per il noto conduttore ed ex marito.

Una recente cena insieme all’ex marito Paolo Bonolis aveva portato Sonia Bruganelli a fare alcune importanti riflessioni. Impossibile dimenticare un matrimonio e una famiglia costruita anche dopo la separazione e la conferma è arrivata anche in queste ore nel giorno della Festa del Papà, con la donna che ha voluto omaggiare il famoso presentatore a cui non sono mancati di arrivare anche gli auguri di suo figlio, Davide.

Sonia Bruganelli scrive a Paolo Bonolis: le parole

In occasione della Festa del Papà non sono mancati i messaggi di auguri ad alcuni volti noti dello spettacolo. In questo senso, Paolo Bonolis ha ricevuto un importante omaggio da parte della sua ex, Sonia Bruganelli, che ha voluto ringraziarlo per averle dato una bella famiglia e figli favolosi. La donna ha pubblicato una foto accompagnata da bellissime parole.

Tramite una storia su Instagram, come detto, la Bruganelli ha scritto a Bonolis accompagnando le sue parole con una foto: “Grazie per avermi reso mamma di questi tre gioielli”, ha detto mostrando appunto uno scatto dove si vede l’ex marito con i loro figli Silvia, Adele e Davide: “E anche per i tuoi due gioielli che ho avuto la fortuna di amare”, ha aggiunto riferendosi ai figli che Bonolis ha avuto con Diane Zoeller, Martina e Stefano, amche loro presenti nello scatto.

Gli auguri di Davide Bonolis

Oltre al messaggio della Bruganelli, per Bonolis è giunto pure un augurio speciale da parte di suo figlio Davide che ha optato per un post con tre scatti insieme al babbo accompagnate da una tenera dedica: “Non sei solo un padre, ma anche un vero fratello, sempre pronto a sostenermi, ascoltarmi e guidarmi. La tua presenza mi dà forza ogni giorno e non potrei chiedere di meglio. auguri papà”, il tutto con un bel cuore rosso.