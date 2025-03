Signorini confessa: “Cosa è successo con la Luzzi durante la pubblicità”

La presunta lite durante la pubblicità del GF con Beatrice Luzzi: la verità di Alfonso Signorini su quanto accaduto in studio.

Oltre alle confessioni su Zeudi Di Palma, Alfonso Signorini ha deciso di raccontare la sua verità, durante il format ‘Boom’ da lui ideato, relativamente a quanto sarebbe accaduto durante una pubblicità nell’ultima diretta del Grande Fratello con Beatrice Luzzi. In tanti, infatti, hanno parlato di una presunta lite tra i due.

Alfonso Signorini e la presunta lite con Beatrice Luzzi

Nelle ultime ore si sono susseguite diverse voci su una presunta lite che sarebbe andata in scena al Grande Fratello tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi durante uno stacco pubblicitario. Che i rapporti tra i due siano diventati di leggero astio è parso evidente nelle ultime puntata ma qualcuno, appunto, si era spinto ad ipotizzare anche uno scontro.

A tal proposito, Signorini ha ribadito a ‘Boom‘ rispondendo ad una domanda della giornalista Grazia Sambruna: “Se con Beatrice Luzzi ho litigato durante la pubblicità del Grande Fratello? Ma va là! Innanzitutto, dircene di tutti i colori non era possibile: ero senza voce, avevo la febbre, stavo malissimo. L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente”.

Cosa è accaduto davvero

Il presentatore del GF ha quindi escluso una lite ma non ha negato che tra lui e la Luzzi sia accaduto qualcosa: “C’è stata una discussione ma è stata in diretta davanti le telecamere, poi finita lì, l’ho coinvolta anche in altre questioni”, ha detto Signorini. “Io durante la pubblicità vado a bere il mio tè all’arancia e miele che mi faccio fare e sto lì con la mia tazzina come una vecchia che aspetto finisca la pubblicità”. Insomma, apparentemente sembra essere tutto nella norma tra il conduttore e l’opinionista che in questi giorni è spesso al centro di tante polemiche.