Stefania Orlando: nuova frecciata a Lorenzo Spolverato e Beatrice Luzzi

La stoccata durissima a Shaila Gatta e ora anche le parole su Lorenzo Spolverato e Beatrice Luzzi. Ne ha davvero per tutti Stefania Orlando che dopo essere uscita dalla Casa del Grande Fratello ha rilasciato una interessante intervista ai microfoni di Chi nella quale non ha certo risparmiato i suoi ex compagni di avventura e la nota opinionista.

Stefania Orlando contro Lorenzo Spolverato

Intervenuta parlando al Settimanale Chi, Stefania Orlando ha fatto il punto sulla sua esperienza al Grande Fratello e non ha fatto mancare alcuni passaggi piuttosto piccati su alcuni dei concorrenti con cui ha condiviso la Casa. La donna, in particolare, si è concentrata su determinati episodi come quelli che hanno visto coinvolto Lorenzo Spolverato.

“Mi ha ferito”, ha ammesso la Orlando. “A volte alcuni dei concorrenti mi sono sembrati come dei bambini all’asilo quando la mamma li rimprovera e rispondono ‘Sei brutta e cattiva’”. E ancora su Lorenzo: “L’ho anche abbracciato prima dell’uscita. Volevo fargli capire che tante mie parole dette fanno capo al giocatore e che non sono state mai attacchi alle persona. Helena? Lei mi chiama ‘Mamma Stefania’ e sono convinta che in tanti altri lì mi abbiano capita”.

Il duro commento su Beatrice Luzzi

Passaggio molto duro, invece, quello su Beatrice Luzzi con la quale, già da diverso tempo, non scorre buon sangue: “La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere”, ha tuonato la Orlando. “Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il ‘sentito dire’ dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l’opinionista ci stia provando“.