“Nessun padrone”: Fabrizio Corona torna all’attacco di Fedez, il video

Nuovo capitolo della querelle, anche legale, tra Fabrizio Corona e Fedez. Il video pubblicato dall’ex re dei paparazzi contro il rapper.

Dopo la rimozione di una puntata di Falsissimo da YouTube e il recente ammonimento ricevuto da Fedez, Fabrizio Corona torna a graffiare e lo fa andando contro al rapper con un video condiviso anche sulla propria pagina Instagram dove, nel dettaglio, ha spiegato i motivi di quanto accaduto al suo format sganciando anche nuove stoccate all’artista.

Fabrizio Corona contro Fedez: la verità su Falsissimo

Clima tesissimo tra Fedez e Fabrizio Corona. Non solo l’ammonimento ricevuto dalle forze dell’ordine da parte dell’ex re dei paparazzi, adesso c’è pure il caso della puntata di Falsissimo rimossa da YouTube. Proprio Corona ha deciso di fare chiarezza sulla vicenda non risparmiando attacchi al rapper e promesse in vista del futuro.

Fabrizio Corona – www.donnaglamour.it

Sul caso della puntata di Falsissimo rimossa, l’ex re dei paparazzi ha precisato: “È successo che YouTube ha rimosso la puntata dei record di FALSISSIMO, e indovinate perché? Per un frammento del podcast Pulp, l’ennesimo aborto digitale di Fedez, il disperato che gioca a fare l’intellettuale mentre il microfono gli prende la polvere”.

“Dopo aver ricevuto un assist clamoroso per ripulire la sua immagine, ora si diverte a zittire chi racconta le cose come stanno. Il censore con la spunta blu, il ribelle da salotto, il campione della moralità a orologeria”, ha scritto nel suo post Corona.

L’affondo su Fedez

Corona ha quindi proseguito con parole molto dure verso il rapper: “Ma sai qual è il problema, caro Fedez? È che qui trattative non ne facciamo e non ci inginocchiamo davanti a nessun padrone. La puntata è qui, integrale, con la telefonata censurata regalata a tutti. Perché la verità, quella vera, non si cancella con un ban. E a te, che hai mollato il rap per diventare il fact-checker di te stesso, un consiglio spassionato: chiuditi in studio, rimettiti a scrivere, sforna pezzi invece di rincorrere battaglie che non sai combattere. Perché questo territorio non è il tuo“.