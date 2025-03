“Prove di famiglia”: Melissa Satta spazza via le voci di crisi con Beretta

Giornate di grande serenità per Melissa Satta e Carlo Beretta che hanno trovato il modo di smentire le voci di crisi sulla loro relazione.

Cosa sta succedendo nella relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta? Solamente poche ore fa era arrivata una segnalazione in merito ad una ipotetica crisi di coppia. Ora, invece, la situazione sembra essersi ribaltata con tanto di foto del Settimanale Chi ha immortalato i due felici durante una vacanza sulla neve, in compagnia del figlio dell’ex Velina.

La presunta crisi tra Melissa Satta e Carlo Beretta

Nelle ultime settimane non ci sono state dichiarazioni importanti che potessero dare segnali in un senso o in un altro a proposito della storia d’amore tra Melissa Satta e Carlo Beretta. L’ex Velina aveva parlato tempo fa spiegando di essere in un bel momento di felicità, anche sentimentale, facendo intendere come le cose stessero andando bene.

Melissa Satta – www.donnaglamour.it

Eppure, come anticipato, solamente alcune ore fa era spuntata una segnalazione anonima che voleva la Satta e Beretta “in crisi“. Si era trattato, ovviamente, solo di una voce ma in tanti avevano dato adito a tale rumor proprio perché i diretti interessati erano da tempo senza farsi vedere insieme o parlare del loro rapporto.

“Prove di famiglia”

A spegnere ogni questione, forse, ci ha pensato il Settimanale Chi che ha condiviso nel suo ultimo numero alcune foto proprio della Satta e di Beretta con tanto di titolo: “Prove di famiglia”. In questo senso, il media ha condiviso alcuni momenti relativi ai due con il figlio dell’ex Velina, Maddox. La donna e Beretta hanno accompagnato il ragazzino ad una lezione di sci e successivamente si sono fermati ad osservarlo bevendo un caffè. Non è dato sapere le tempistiche di questo momento “di famiglia” ma per ora tanto basta per smentire le voci di crisi.