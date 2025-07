Caos tra Grignani e la Pausini: Kekko dei Modà interviene a gamba tesa e si schiera

Scintille a distanza tra Gianluca Grignani e Laura Pausini: nella querelle tra i due artisti è intervenuto anche Kekko Silvestre dei Modà.

Indubbiamente è la notizia del giorno, anzi, un vero e proprio caso. Stiamo parlando della lite a distanza tra Gianluca Grignani e Laura Pausini che riguarda la canzone ‘La mia storia tra le dita’. Nello specifico il fatto che la donna abbia annunciato il brano in una versione particolare senza fare alcun riferimento, almeno inizialmente, all’uomo, autore originale della canzone. In questa vicenda, a sorpresa, si è inserito pure Kekko Silvestre dei Modà.

Grignani-Pausini: scintille social

La questione tra i famosi cantanti, come detto, è nata dopo un annuncio fatto da Laura Pausini che ha annunciato via social l’uscita di un pezzo: “La Mia Storia Tra le Dita, nuovo singolo fuori il 12 settembre”. Il riferimento, però, è stato fatto al brano che, in realtà, è una cover della canzone di Gianluca Grignani che a quel punto ha chiesto spiegazioni.

Kekko Silvestre – www.donnaglamour.it

L’uomo ha rivendicato la paternità del pezzo mostrando sì stima per la Pausini ma allo stesso tempo anche un certo fastidio perché nell’annuncio della donna non c’erano stati, appunto, riferimenti a lui. Tali riferimento, al netto di una iniziale spiegazione data dalla Pausini, sono poi arrivati con l’aggiunta: “1994 – Gianluca Grignani”.

L’intervento di Kekko dei Modà: con chi si è schierato

La precisazione fatta da Laura Pausini, però, non sembra aver convinto tutti tanto che un altro artista del settore musicale italiano. Kekko Silvestre dei Modà ha deciso di intervenire. Sotto al post social di Rtl 102.5 nel quale si spiegava, appunto, quanto accaduto, ecco l’artista commentare e schierarsi apertamente: “Sento rumore di unghie sui vetri”, le sue parole con evidente stoccata alla Pausini. “Ciao Gianluca, ti do un forte abbraccio, ovviamente hai tutta la mia comprensione a riguardo”. Sarà finita qui? Staremo a vedere.