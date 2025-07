Un incontro inaspettato e che avrebbe riservato sorprese gradite e altre meno. Il retroscena su Belen, Stefano De Martino e la sua nuova fiamma.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli non si nascondono più. Pare essere nata a tutti gli effetti una nuova coppia e curiosamente, collegata in qualche modo al conduttore e alla sua nuova fiamma troviamo anche la sua ex moglie, Belen Rodriguez. Il motivo? Un incontro inatteso che avrebbe pure generato una reazione molto particolare.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli pizzicati insieme

Non sembrano più esserci dubbi sul fatto che Stefano De Martino e Caroline Tronelli stiano facendo sul serio e siano una coppia. Le foto pubblicate dai settimanali Chi e Diva e Donna (e non solo) hanno ritratto la coppia durante una romantica gita in barca, culminata in un bacio che ha fatto subito il giro del web.

Belen Rodriguez – www.donnaglamour.it

Ma quello che non tutti sono venuti a sapere riguarda anche Belen Rodriguez che, curiosamente, si è trovata faccia a faccia con la nuova coppia all’interno di un ristorante. In quella occasione, tra i tre ci sarebbe stato un particolare scambio di “sensazioni”.

L’incontro con Belen e la reazione dell’argentina

Il settimanale Oggi ha raccontato, infatti, che i tre si sarebbero incrociati per puro caso in un noto ristorante e che il conduttore di Affari Tuoi dopo un “breve momento di imbarazzo” avrebbe salutato l’ex moglie “con un caloroso abbraccio”. Niente di male, almeno all’apparenza, se non fosse che dopo questo face to face, la Rodriguez avrebbe avuto una reazione curiosa nei confronti sia del suo ex marito che della giovane ragazza. Pare, infatti, che prima di andare via, l’argentina avrebbe “lanciato un bacio a Stefano De Martino e si sarebbe scambiata con Caroline dei gelidi sguardi“. Sarà andata davvero così? Chi lo sa. Staremo a vedere cosa accadrà “nelle prossime puntate”.