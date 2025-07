Re Carlo esagera: il regalo sorprendente per Camilla è storico, mai visto prima

In occasione dei 78 anni di Camilla, Re Carlo ha deciso di sorprendere tutti, lei compresa, con un regalo unico e soprattutto storico.

La Famiglia Reale Inglese è sempre molto chiacchierata di recente. Non solo per i “malumori” con Harry ma anche per alcune decisioni prese da Re Carlo come quella per il suo funerale. Ora, invece, a far parlare è un’altra mossa del sovrano in occasione del 78esimo compleanno della Regina Camilla, sorpresa con un dono unico e storico.

Re Carlo e il regalo a Camilla per il compleanno

Le vicende legate alla Royal Family fanno sempre parlare e attirano l’attenzione dei media di tutto il mondo. In particolare, in queste ore, è stata una decisione di Re Carlo a prendersi la scena in relazione al 78esimo compleanno della Regina Camilla. Il sovrano, infatti, ha optato per un regalo molto particolare e storico per tutto il Regno Unito.

Re Carlo III e la regina Camilla – www.donnaglamour.it

King Charles non ha regalato a Camilla un gioiello o un oggetto prezioso ma qualcosa di veramente unico che mai era stato pensato prima nella storia. Il Re inglese, infatti, ha regalato alla consorte un titolo reale.

Il dono a Camilla: i dettagli

Il 16 luglio, alla vigilia del 78esimo compleanno della regina, la Royal Navy ha annunciato la sua nomina a Vice Ammiraglio del Regno Unito. Di fatto, è stato questo il regalo di Re Carlo per la sua consorte. Tale nomina onoraria fu istituita da Re Enrico VIII nel lontano 1513 e può essere conferita solo dal sovrano su proposta del Primo Lord del Mare, attualmente Sir Gwyn Jenkins. La Regina Camilla è la prima donna e la prima Reale a ricoprire la carica di Vice Ammiraglio del Regno Unito. La nomina ha avuto la sua cerimonia nelle scorse ore con tanto di immagini condivise sui canali social ufficiali della Royal Family.