“Come volevi tu”: Paolo Ciavarro e il gesto speciale per Eleonora Giorgi

La grande emozione di Paolo Ciavarro nel ricordo di sua madre, la mitica Eleonora Giorgi. Il gesto con tanto di foto condivise.

Non solo il ricordo di Clizia Incorvaia. In queste ore è stato anche Paolo Ciavarro a voler ricordare con grande amore e affetto Eleonora Giorgi. L’attrice se ne è andata da alcuni mesi ma la sua presenza e i suoi insegnamenti sono ancora ben presenti nelle menti e nei cuori dei componenti della sua famiglia. La “prova” è stato il recente gesto del ragazzo che ha pure condiviso alcune immagini sui social.

Eleonora Giorgi e il ricordo della famiglia

Sono passati ormai diversi mesi dalla morte di Eleonora Giorgi ma, come era inevitabile che fosse, la sua famiglia la sente ancora tanto vicina. Una sensazione che è stata condivisa proprio in queste ore anche da suo figlio Paolo Ciavarro che ha deciso di mettere in pratica gli insegnamenti e anche le volontà di sua madre.

L’attrice, infatti, aveva chiesto di godersi la vita e di prendere tutto col sorriso senza farsi abbattere dalla sua scomparsa. In questo senso, Paolo e non solo stanno cercando di portare avanti questa volontà come confermato sui social da un belissimo post con tanto di “gesto” per la compianta madre.

Il gesto di Paolo Ciavarro con papà Massimo

Dando uno sguardo al profilo Instagram di Paolo Ciavarro, infatti, è stato possibile trovare un post molto bello con una serie di foto dove appare con suo figlio Gabriele ma anche con suo padre, Massimo Ciavarro. I tre uomini di casa si sono riuniti per una gita in barca a Lampedusa e hanno voluto omaggiare la compianta Eleonora con una semplice frase: “Come volevi tu”. In questo senso, il significato è quello di godersi la vita, stare vicini, supportarsi, e come ha sempre fatto l’attrice… sorridere. Aldilà di tutto. Un gesto bellissimo ed emozionante che conferma come gli insegnamenti e lo spirito della compianta Eleonora siano ancora belli intatti in famiglia.