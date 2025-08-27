La moglie di Bruce Willis racconta la dura battaglia dell’attore contro la demenza con parole toccanti: “Se ne sta andando”.

Negli ultimi giorni sono emerse nuove dichiarazioni sulle condizioni di salute di Bruce Willis, l’attore americano di 70 anni affetto da demenza frontotemporale. L’aggiornamento arriva direttamente dalla moglie Heming Willis, che ha scelto di raccontare con grande sincerità il difficile percorso che la loro famiglia sta affrontando. Le sue parole, pronunciate durante uno speciale trasmesso da ABC News, hanno commosso i fan dell’attore e riportato l’attenzione su una malattia che cambia radicalmente la vita di chi ne soffre e dei suoi cari. Ma scopriamo che cosa ha dichiarato sulle condizioni dell’attore.

Le parole della moglie di Bruce Willis

La diagnosi di demenza frontotemporale era stata resa nota nel 2023 dalla famiglia del’’attore. Si tratta di una malattia che compromette la personalità, il linguaggio e il comportamento.

Heming Willis ha spiegato che Bruce è in buone condizioni fisiche, ma che la mente sta progressivamente peggiorando: “È solo il suo cervello che lo sta abbandonando” ha dichiarato.

Bruce Willis – www.donnaglamour.it

La moglie ha raccontato anche come la famiglia abbia dovuto imparare a comunicare in un modo nuovo: “Il linguaggio sta cambiando e abbiamo trovato un modo diverso per capirci“. Nonostante le difficoltà, Willis mantiene ancora alcuni tratti inconfondibili: la sua risata sincera, uno sguardo luminoso e quei sorrisi che, seppur fugaci, regalano speranza e conforto ai suoi cari.

Un legame che resiste oltre la malattia

Heming Willis, sposata con l’attore da 16 anni, ha sottolineato che il legame con il marito rimane intatto.

“Quando siamo con lui si illumina. Ci tiene per mano, ci abbraccia, ci bacia. È presente, è partecipe” ha spiegato. Anche se Bruce Willis non riesce più a parlare, leggere e camminare come prima, per la moglie la cosa più importante è la percezione di quel vincolo profondo che li unisce.

“Non ho bisogno che sappia che sono sua moglie o ricordi il nostro matrimonio. Voglio solo sentire che c’è ancora un legame tra noi. E c’è” ha concluso.