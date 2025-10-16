Tom Cruise di nuovo single: l’addio ad Ana De Armas dopo pochi mesi, ecco il motivo

La coppia che scoppia: Tom Cruise e Ana De Armas si separano dopo pochi mesi di relazione, ma resteranno amici.

Tom Cruise e Ana De Armas hanno deciso di mettere fine alla loro relazione, nata lo scorso febbraio e mai ufficializzata pubblicamente. La notizia, riportata dal Sun, ha colto di sorpresa molti fan, che avevano seguito con curiosità i vari avvistamenti della coppia tra Londra, la Spagna e gli Stati Uniti. Nonostante la loro storia non sia durata a lungo, una fonte vicina agli attori ha confermato che i due si sono lasciati in buoni rapporti, scegliendo di restare amici.

Una storia breve ma intensa

“Amano ancora passare del tempo insieme – ha spiegato la fonte – e hanno affrontato la cosa in maniera molto adulta“.

La notizia ha rapidamente fatto il giro del web suscitando la sorpresa dei fan.

Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl — Page Six (@PageSix) October 15, 2025

Tom Cruise e Ana De Armas erano stati visti per la prima volta insieme a febbraio, durante una cena a Londra. Da lì, la loro frequentazione era proseguita in modo discreto, lontano dai riflettori, anche se i paparazzi erano riusciti a immortalare diversi momenti della loro complicità.

Tra i più noti, la gita in barca al largo della Spagna e le immagini di loro mano nella mano nel Vermont, che sembravano confermare il legame. Tuttavia, come ha spiegato la fonte al tabloid britannico, “Il loro tempo come coppia ha fatto il suo corso. Si vogliono ancora bene, ma hanno capito che non sarebbero andati fino in fondo e che stanno meglio come amici“.

Nessun commento ufficiale dalla coppia

Né Tom Cruise né Ana De Armas hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla fine della relazione, preferendo mantenere il riserbo. La loro scelta di non commentare pubblicamente conferma la volontà di vivere la separazione con discrezione, evitando inutili speculazioni.

Entrambi, del resto, sono abituati a mantenere la vita privata lontana dalle luci della ribalta. Secondo chi li conosce, si tratta di un addio sereno, privo di rancore, che lascia spazio al rispetto e all’affetto reciproco.