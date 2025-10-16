“È ufficiale”: due ex protagoniste di Temptation Island vanno a convivere

Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello di Temptation Island annunciano la convivenza con un video sui social.

Dopo le emozioni e le tensioni vissute nel resort di Temptation Island, due ex protagoniste del programma sono tornate a far parlare di sé. Questa volta, però, non si tratta di nuovi amori o litigi, ma di una decisione inaspettata che ha conquistato i fan: Gaia Vimercati e Vittoria Bricarello hanno annunciato di essere andate a convivere.

Due ex di Temptation Island iniziano una nuova avventura insieme

L’annuncio è arrivato attraverso un video pubblicato su Instagram, dove le due ragazze hanno mostrato i momenti del trasloco, tra scatoloni, risate e tanto entusiasmo.

“Dopo la nostra convivenza nella casona di T.I.… abbiamo deciso di farla diventare realtà!” hanno scritto Gaia e Vittoria nella didascalia del video. “Sì, è ufficiale: siamo andate a vivere insieme! Da coinquiline in un programma… a coinquiline nella vita vera. Nuova casa, nuova avventura, e mille momenti da condividere (anche con voi)!“

Dai falò di confronto alla vita reale: la nuova fase di Gaia e Vittoria

Il percorso di entrambe a Temptation Island non era stato semplice. Gaia Vimercati aveva partecipato insieme al suo ex fidanzato Luca Bad, con cui era uscita separata dopo aver scoperto la sua scarsa predisposizione alla fedeltà.

Vittoria Bricarello, invece, aveva partecipato al programma con Alex Petri, con cui aveva poi tentato un riavvicinamento, naufragato quando lui aveva iniziato una nuova relazione.

Oggi, entrambe le ex protagoniste di Temptation Island si dichiarano single e pronte a voltare pagina. La convivenza rappresenta per loro una scelta di libertà e di rinascita personale, un modo per trasformare un legame nato davanti alle telecamere in una sincera amicizia.

Di certo da oggi ne vedremo delle belle con i loro aggiornamenti social in cui racconteranno la loro convivenza.